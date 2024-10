Dimenticatevi di iPhone Flip, Samsung sta lavorando al suo Tri-Fold

Samsung starebbe valutando il lancio di uno smartphone pieghevole a tre schermi (ribatezzato Tri-Fold dall'utenza) già nel 2025, almeno secondo quanto riportato da ZDNet Korea. L'azienda, inoltre, starebbe considerando una versione più economica del Galaxy Z Flip 7.

Questi piani rientrerebbero nella strategia di Samsung atta a espandere, e migliorare, la propria gamma di dispositivi pieghevoli, cercando di recuperare mercato visto che le vendite della linea attuali non sono analoghe a quelle degli anni passati.

Al netto dell'effetto wow dato dal recente Huawei Mate XT, il settore degli smartphone pieghevoli si sta facendo sempre più competitivo.

Il recente annuncio del Galaxy Z Fold6 Special Edition, con schermo più ampio e design più sottile e leggero rispetto al Z Fold6, farebbe già parte di questa strategia, anche se la sola disponibilità in Corea per questo modello ha lasciato parecchi dubbi negli acquirenti.

Secondo le fonti, i partner di Samsung Display avrebbero già completato lo sviluppo dei componenti per il modello pieghevole a tre schermi, i quali sarebbero pronti per la produzione. Tuttavia, le decisioni finali su quando immetterlo nel mercato non sarebbero ancora state prese.

Con l'arrivo sul mercato del Huawei Mate XT, il primo smartphone pieghevole a tre schermi, è probabile che altri produttori seguiranno a ruota questo trend, cercando di puntare tutto sull'effetto novità ottenuto dall'azienda cinese.

Per Samsung sarebbe quindi importante non restare indietro su questa tecnologia, soprattutto considerando le costanti voci sul possibile lancio di un iPhone pieghevole nei prossimi anni, il quale farebbe entrare Apple in questo settore fino a ora dominato dagli smartphone Android.

Per quanto riguarda le voci sull'ipotetico Galaxy Z Flip7, il leaker jukanlosreve sostiene che potrebbe non trattarsi di un modello economico, ma di una versione "potenziata" della serie Z Flip. Potrebbe essere un compagno del Galaxy Z Fold6 SE e, oltre a non avere il 7 nel nome, dovrebbe puntare alla fascia media del mercato dei pieghevoli.

Altre fonti rimarcano queste indiscrezioni, sostenendo che non vedremo presto uno Z Flip più economico. Al momento, l'opzione più accessibile in questo segmento rimarrebbe il Motorola Razr (che potete trovare su Amazon a un ottimo prezzo).

È importante sottolineare che si tratta ancora di indiscrezioni non confermate ufficialmente da Samsung. Inoltre, considerando il prezzo elevato del Huawei Mate XT e l'aumento di prezzo in alcuni paesi sia per il Galaxy Z Fold6, che per il Galaxy Z Flip6, è improbabile che l'eventuale modello pieghevole a tre schermi di Samsung abbia un prezzo contenuto.