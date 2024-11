DJI Mic Mini è il nuovo microfono senza fili di DJI, disponibile ora

Oggi, 26 novembre 2024, DJI ha annunciato la disponibilità del DJI Mic Mini, un nuovo microfono senza fili ultraleggero e compatto, progettato per i content creator. Il dispositivo, che pesa solo 10 grammi, offre prestazioni audio di alta qualità ed è disponibile a un prezzo accessibile di 169 euro.

Il DJI Mic Mini si distingue per la sua praticità e versatilità, essendo facilmente indossabile e poco invasivo grazie alle sue dimensioni ridotte. Questo prodotto si aggiunge alla famiglia di microfoni DJI, noti per la loro elevata qualità e innovazione nel settore audio e visivo. Con il Mic Mini, DJI mira a fornire agli utenti uno strumento potente ma accessibile, adatto sia per ambienti interni che esterni, arricchendo ulteriormente il suo ecceistema di dispositivi per la creatività digitale.

Il DJI Mic Mini supporta la registrazione omnidirezionale e permette di connettersi a due trasmettitori simultaneamente, grazie a cui è possibile catturare audio da più fonti, mantenedo alta la qualità del suono. È dotato di funzioni come la cancellazione del rumore in diversi livelli, che aiutano a filtrare i suoni di fondo e garantire registrazioni pulite in vari contesti, dalla quiete di uno studio alla frenesia di eventi all'aperto.

Il microfono utilizza anche una tecnologia di regolazione automatica del volume per prevenire distorsioni, e offre cinque opzioni di guadagno controllabili attraverso una rotella sul ricevitore, consentendo agli utenti di adattare l'audio in base alle esigenze specifiche. Inoltre, il prodotto può essere utilizzato senza il ricevitore quando collegato direttamente a dispositivi come gli smartphone.

L'autonomia della batteria è un altro punto di forza di questo microfono, che offre fino a 48 ore di registrazione con una singola carica. Inoltre, una ricarica veloce di soli cinque minuti garantisce un'ora di utilizzo, riducendo i tempi di inattività. Il design include una custodia di ricarica multiuso che serve anche da contenitore per trasportare comodamente il dispositivo e tutti i suoi accessori.

Il DJI Mic Mini è già disponibile per l'acquisto attraverso Amazon e sito ufficiale DJI. Viene offerto in due configurazioni principali, una con un solo trasmettitore e ricevitore, e l'altra con due trasmettitori, entrambe fornite di custodia di ricarica e altri accessori necessari.

Con il lancio di DJI Mic Mini, DJI continua a consolidare la sua posizione come leader nel settore della tecnologia audiovisiva, offrendo ai creativi di ogni livello strumenti sempre più avanzati e accessibili per esprimere al meglio la loro creatività.