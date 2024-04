Due nuovi smartphone Nothing fanno la loro prima apparizione in rete

Negli ultimi giorni, il mondo degli smartphone è stato scosso dalle rivelazioni di un leaker che ha scoperto i nomi in codice di due futuri dispositivi della Nothing, l'azienda fondata dall'ex CEO di OnePlus, Carl Pei.

Secondo quanto riportato dal rinomato cacciatore di codici, Dylan Roussel, i due smartphone in questione sono stati battezzati con i nomi in codice "PacMan Pro" e "Tetris". Queste scoperte sono emerse sul social X, dove Roussel ha condiviso uno screenshot rivelatore.

Il nome in codice "PacMan Pro" suggerisce un possibile modello derivato dalla linea Nothing Phone (2a). Ricordiamo che il Nothing Phone 2a è stato recentemente lanciato come una proposta economica rispetto al modello di fascia superiore Phone (2). La compagnia ha confermato di essere al lavoro su una versione del Nothing Phone 2a realizzato in collaborazione con la community, pertanto è plausibile che PacMan Pro possa essere proprio questo dispositivo.

Per quanto riguarda il dispositivo denominato "Tetris", possiamo ipotizzare che si tratti del Nothing Phone (3). Non essendo stata ancora lanciata una versione principale della serie Nothing Phone nel corso del 2024, sembra probabile che questo dispositivo possa essere il successore del Phone (2). Va ricordato che il precedente smartphone della serie principale di Nothing aveva nome in codice Alakazam e Pong.

Tuttavia, non dovremmo aspettarci l'arrivo del Nothing Phone (3) a breve, considerando che il Nothing Phone (2) è stato lanciato nel luglio 2023. La compagnia sembra avere ancora un po' di tempo prima di dover svelare il suo prossimo gioiello tecnologico.

Le scoperte di Roussel hanno acceso la curiosità degli appassionati di tecnologia riguardo al futuro dei dispositivi Nothing. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per questa giovane azienda e quali innovazioni porteranno i suoi prossimi smartphone sul mercato.