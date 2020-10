È gia tempo di parlare di OnePlus 9

L’ultimo smartphone dell’azienda cinese capitanata da Pete Lau, il OnePlus 8T, è disponibile all’acquisto solamente da qualche giorno, tuttavia è già ora di parlare del suo successore, OnePlus 9. Un leaker ha già anticipato alcune informazioni.

Se vi sembra presto per parlare già del nuovo flagship dell’azienda, bisogna ricordare che OnePlus presenta un nuovo dispositivo (o una famiglia di prodotti) ogni 6 mesi. OnePlus 9 dovrebbe quindi arrivare più o meno ad aprile 2021.

Il nome in codice di OnePlus 9, secondo Max J che ha condiviso per primo queste informazioni, è Lemonade. Nell’immagine pubblicata sull’account Twitter del leaker è possibile vedere i bordi di uno smartphone con sovraimpresso il nome in giallo.

Max J ha anche condiviso alcune informazioni aggiuntive riguardo a OnePlus 9, o meglio alla “famiglia di prodotti OnePlus 9” come l’ha definita lui. È possibile che quindi anche quest’anno l’azienda presenti almeno due smartphone, probabilmente OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Cosa ci aspettiamo dal nuovo top di gamma? Sicuramente il più potente chip Qualcomm del periodo, ovvero il non ancora annunciato Snapdragon 875. È praticamente data per scontata, inoltre, la presenza di un pannello OLED a 120Hz come su OnePlus 8. Non potrà anche mancare un sistema di ricarica rapida da almeno 65W, valore già raggiunto su OnePlus 8T. Con il suo modello di punta per il 2021 l’azienda non può di certo permettersi di rimanere indietro rispetto alla concorrenza, quindi ovviamente queste specifiche sono molto plausibili.

Il leaker indica la probabile presenza di un nuovo sensore fotografico principale CMOS che raggiungerà i 64MP e che andrà a sostituire l’attuale da 48MP. Sarebbe la prima volta sin dalla presentazione di OnePlus 7 che viene sostituito, ciò potrebbe far presagire ad un miglioramento notevole della qualità dell’immagine del prossimo smartphone dell’azienda “Never Settle”.