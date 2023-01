Un’immagine circolata in rete ha portato molti a farsi ad un’interessante domanda: Coca-Cola è intenzionata a lanciare il suo primo smartphone?

fonte: ice universe

Stando a quanto visto su Twitter non è così strampalata l’idea che Coca-Cola possa decidere di mettere in commercio un proprio smartphone o, almeno, un device che ne riporti il marchio. è infatti di recente comparso, sul famoso social network, un nuovo account “@Colaphoneglobal”, la cui immagine di profilo permette di vedere “tagli” di uno smartphone chiaramente brandizzato con il logo della Coca-Cola.

Non solo, l’account ha aperto le danze con una domanda che se da una parte sembra chiudere ogni dubbio, dall’altra apre alla discussione: per un nuovo cola-phone, che caratteristiche ti aspetteresti? Alla domanda si affianca un render di quello che, da loro stessi, è stato chiamato Colaphone. Questa di fatto mostra solo il retro del device: la scocca, quasi banale a dirsi, è di un vivo rosso metallizzato, esattamente della stessa tonalità delle lattine della bevanda, ed presenta sul lato sinistro il marchio Coca-Cola. Sono inoltre presenti due obiettivi fotografici e un led per il flash.

A mostrare per primo l’immagine è stato Ice Universe, noto leaker del settore della telefonia, che ha inoltre lanciato una sorta di sfida: sapreste dire il brand del Colaphone. Il leaker infatti ha condotto una piccola “indagine” sul profilo twitter di Coca-Cola. E i risultati, anche se non sono in grado di rispondere alla domanda posta, sembrano restringere notevolmente il campo. Coca-Cola infatti segue un numero molto limitato di marchi legati alla telefonia: Huawei, OPPO, OnePlus, realme e Xiaomi.

L’ipotesi di IceUniverse è quindi quella che il Colaphone sia in effetti in mano ad una di queste grandi aziende. Ovviamente c’è da considerare anche l’ipotesi completamente contraria, ovvero che possa trattarsi solo di un elaborato scherzo e che, in fondo, non ci sia nulla di vero. Ma anche in questo caso… Non sarebbe la prima volta che qualcosa lanciato nel web come scherzo venga poi preso seriamente da qualcuno, per diventare poi realtà. E voi come la pensate, come rispondereste alla domanda posta da Ice Universe?