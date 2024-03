Ecco altri 20 comuni raggiunti da Open Fiber, siete pronti alla connessione da 1Gbps?

Open Fiber sta continuando i suoi sforzi per portare una connettività ad alta velocità a un numero sempre maggiore di utenti, in linea con gli obiettivi della Gigabit society europea. Recentemente, l'azienda ha annunciato l'apertura della vendibilità ad altri 20 comuni per il Piano Italia a 1 Giga.

Il Piano Italia a 1 Giga fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mirato alla costruzione di una rete a banda ultra larga che garantirà una connessione veloce in oltre 3.000 comuni italiani.

Open Fiber, in collaborazione con TIM, aveva vinto un bando del valore di 3,8 miliardi di euro per la realizzazione di questo progetto, annunciando le prime assegnazioni a maggio 2022.

Tuttavia, è importante notare che quando Open Fiber annuncia la vendibilità agli operatori in nuovi comuni, ciò non implica necessariamente che tali comuni non fossero già parzialmente coperti da altri piani di investimento privato in fibra ottica. Al contrario, significa che questi comuni saranno ora inclusi nel Piano Italia a 1 Giga per la prima volta.

Le aree coinvolte possono essere considerate "aree grige", caratterizzate da una copertura di connettività parziale o limitata, servite da Point of Presence (PoP) preesistenti o nuovi. Inoltre, alcuni comuni possono essere parzialmente coperti da reti a banda ultralarga di operatori diversi, ma non è garantito che tutti i gestori aprano la vendibilità anche nelle zone del Piano Italia a 1 Giga.

La commercializzazione delle connessioni in questi comuni è quindi da considerarsi parziale rispetto all'obiettivo finale. Tuttavia, è previsto che la disponibilità di connettività ad alta velocità continui ad espandersi, sia per questi comuni che per quelli inclusi nei mesi precedenti.

Gli utenti interessati possono controllare i siti web degli operatori per verificare la disponibilità nei loro territori, tenendo presente che gli elenchi potrebbero non essere sempre aggiornati immediatamente.