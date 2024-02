Ecco il primo pieghevole da meno di 400€, purtroppo non potete averlo

Il gigante tecnologico cinese ZTE ha annunciato ufficialmente Libero Flip, un dispositivo pieghevole a conchiglia che non solo vanta specifiche lodevoli, ma ha anche un prezzo allettante inferiore ai 400 euro. Questa mossa di ZTE mira a rendere gli smartphone pieghevoli più accessibili alle masse, un obiettivo che altri produttori hanno faticato a raggiungere a causa degli elevati costi di produzione.

Libero Flip, attualmente disponibile per il pre-ordine a un prezzo ancora più accessibile di 245 euro, è destinato a ridefinire il panorama degli smartphone pieghevoli economici. Anche se il dispositivo non è adatto agli utenti che cercano il massimo dell'hardware per smartphone Android, ha comunque un rispettabile chip Qualcomm Snapdragon della serie 7. Il telefono è dotato di un ampio pannello OLED da 6,9" con una risoluzione di 2790 x 1188 pixel, leggermente più grande del Galaxy Z Flip 5 di Samsung.

Un aspetto che spicca di Libero Flip è la sua batteria da 4.310 mAh, che supera quella di concorrenti come Samsung. Questa notevole capacità della batteria dovrebbe garantire agli utenti un'intera giornata di utilizzo, anche se le prestazioni effettive possono variare in base alle abitudini di utilizzo individuali. Inoltre, il dispositivo incorpora un secondo schermo circolare da 1,43" con risoluzione 466 x 466.

Il Libero Flip scende a compromessi in alcune aree. Il dispositivo è dotato di 6GB di RAM, in ritardo rispetto ad alcuni smartphone di fascia media che offrono 8GB. La fotocamera comprende un'unità principale da 50MP, un sensore di profondità da 2MP e una fotocamera frontale da 16MP. Con 128GB di spazio di archiviazione a bordo e Android 13 in esecuzione, Libero Flip supporta anche Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Per gli utenti che desiderano ricaricare rapidamente il proprio dispositivo, Libero Flip supporta la ricarica a 33W attraverso la porta USB-C. Vale la pena notare che il dispositivo è anche dotato di una certificazione IP42 per la resistenza all'acqua.

Sfortunatamente, sarà estremamente difficile reperire questo prodotto al di fuori del Giappone, almeno per il momento. Il prodotto è offerto in esclusiva dall'operatore nipponico Y!mobile. Il Libero Flip di ZTE è pronto a fare il botto, dimostrando che gli smartphone pieghevoli possono essere sia economici che ricchi di funzionalità, rivoluzionando potenzialmente il settore.