Ecco la nuova feature di Nothing OS 3.0 che conquisterà gli utenti

Il fondatore e CEO di Nothing, Carl Pei, ha recentemente condiviso alcune novità in arrivo con il prossimo aggiornamento Nothing OS 3.0. Attraverso il suo account "X" (@getpeid), Pei ha pubblicato immagini che anticipano nuove caratteristiche previste per la personalizzazione della schermata di blocco e per i Quick Settings interattivi.

Le personalizzazioni della schermata di blocco includono tre diverse configurazioni: il Default che visualizza orologio, giorno e data; Clock + Widget che mostra l'ora con un design puntiforme e tre widget per azioni rapide, meteo e data; e l'opzione Expanded Widget Area, che presenta un orologio analogico, una grande mattonella per la data e widget per azioni rapide, meteo e contatti.

Il CEO ha introdotto anche la nuova animazione interattiva dei punti per i Quick Settings, che si articolerà su tre livelli: un livello per l'immagine in input, uno per l'interazione in tempo reale e uno per l'output finale.

Il rilascio di Nothing OS 3.0 è previsto per settembre, a un anno di distanza dall'aggiornamento del Nothing OS 2.0. L'aggiornamento sarà disponibile per Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) e Nothing Phone (2a). Inoltre, il sistema operativo introdurrà una nuova galleria nativa e un'app comunitaria, realizzate per migliorare l'esperienza utente.

Pur scusandosi per la fuga di notizie, Pei ha espresso grande entusiasmo per le nuove caratteristiche, mostrando ancora una volta la sua tendenza a condividere anticipazioni sui social media con la community di appassionati, pratica già sperimentata in passato con OnePlus, azienda della quale era il co-fondatore.

Il lancio coincide con l'introduzione del Nothing Phone (2a) Community Edition, che vedrà modifiche hardware basate sui feedback dei fan, oltre a sfondi e confezionamento ideati dal pubblico. La community di Nothing contribuirà anche alla promozione del prodotto, segnando un esempio interessante di collaborazione diretta tra un'azienda tecnologica e i suoi utenti.