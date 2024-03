Ecco le FANTASTICHE offerte per il 4° compleanno di Huawei Store!

In occasione del 4° anniversario del suo store online, Huawei ha pubblicato una serie di offerte e coupon esclusivi, rendendo marzo il momento ideale per chi prevede di acquistare un prodotto del brand. Questo articolo è dedicato a guidarvi attraverso le opportunità offerte dal produttore tramite il suo store ufficiale, dove fino al 25 marzo potrete approfittare di sconti significativi su una vasta gamma di prodotti di punta. Per gli interessati, ci sono offerte imperdibili che segnaleremo di seguito, ma vi invitiamo anche a esplorare direttamente la pagina promozionale per scoprire l'ampia selezione di promozioni messe a disposizione per le prossime settimane.

Le migliori offerte del 4° anniversario Huawei

Per il 4° anniversario del suo store online, Huawei ha deciso di celebrare in grande stile, presentando offerte accessibili a tutti, membri del portale e nuovi utenti inclusi. Queste promozioni abbracciano tutte le categorie di prodotti e, in alcuni casi, includono omaggi e coupon che riducono ulteriormente i prezzi, rendendoli molto competitivi.

Iniziamo con il Huawei MateBook D 16 del 2024, un notebook che si distingue per la sua qualità costruttiva, offrendo una tastiera ultra-sottile di soli 1,5 mm e un rapporto schermo-corpo del 90%, che garantisce cornici quasi invisibili su uno schermo da 16 pollici. Equipaggiato con un processore Intel di 12ª generazione, questo laptop assicura prestazioni elevate in ogni scenario d'uso. Originalmente proposto a 799,90€, ora è disponibile a 599€, con un ulteriore sconto del 10% applicabile tramite il coupon "A4YEAR".

Huawei rilascia un'offerta imperdibile anche sul modello dotato di processore Intel di 13ª generazione, che vanta anche una migliore capacità di archiviazione, che passa da 512GB a 1TB. Il vantaggio in termini di risparmio è simile a quello offerto sul modello precedente, iniziando con uno sconto immediato di 200€, a cui si aggiunge un ulteriore 10% di riduzione al momento del pagamento, applicando il codice promozionale "A4YEAR".

Altre fantastiche offerte includono:

Huawei MateBook D 14 : questo modello, nonostante le dimensioni ridotte, mantiene prestazioni elevate e un design ottimizzato, ed è offerto con un mouse in omaggio più uno sconto di 150€ sul prezzo ufficiale, riducibile di un altro 10% con il coupon " A4YEAR ".

: questo modello, nonostante le dimensioni ridotte, mantiene prestazioni elevate e un design ottimizzato, ed è offerto con un mouse in omaggio più uno sconto di 150€ sul prezzo ufficiale, riducibile di un altro 10% con il coupon " ". Huawei MatePad 11.5 : disponibile a soli 249€ dopo uno sconto di 50€, aggiungendo 1,90€ al totale riceverete anche la M-pencil, per sfruttare al meglio le capacità multitasking di questo tablet con corpo unibody in metallo di 6,85 mm.

: disponibile a soli 249€ dopo uno sconto di 50€, aggiungendo 1,90€ al totale riceverete anche la M-pencil, per sfruttare al meglio le capacità multitasking di questo tablet con corpo unibody in metallo di 6,85 mm. Huawei Watch GT 4 Anniversary Edition : offerto a partire da 239€, con gli FreeBuds SE 2 in omaggio, unisce un design iconico a funzionalità avanzate, inclusi monitoraggio del sonno, tracking sportivo per oltre 100 modalità di allenamento, e una batteria che garantisce fino a due settimane di autonomia.

: offerto a partire da 239€, con gli FreeBuds SE 2 in omaggio, unisce un design iconico a funzionalità avanzate, inclusi monitoraggio del sonno, tracking sportivo per oltre 100 modalità di allenamento, e una batteria che garantisce fino a due settimane di autonomia. Huawei Watch D : specializzato nella misurazione della pressione arteriosa, viene offerto con uno sconto di 100€, ulteriormente abbattibile del 10% con il coupon " A4YEAR ".

: specializzato nella misurazione della pressione arteriosa, viene offerto con uno sconto di 100€, ulteriormente abbattibile del 10% con il coupon " ". Huawei P60 Pro: questo smartphone è proposto a soli 799€ rispetto al prezzo originale di 1.199,90€, con una cover di qualità in omaggio e un ulteriore sconto del 10% utilizzando il coupon "A4YEAR".

Offerte per i membri Huawei

Se non vi siete mai iscritti allo store online di Huawei, allora questo è il momento di farlo. Huawei fa sapere infatti che oltre a tutte le offerte citate in precedenza, si aggiungono delle altre potenzialmente ancora più interessanti, riservate però solo ai membri. Quest'ultimi potranno accedere a coupon esclusivi, che diminuiranno in maniera importante il prezzo dei seguenti prodotti:

Huawei MateBook D 16 con Intel i9: ottimo per chi ha bisogno di una potenza di elaborazione straordinaria, la versione con CPU Intel i9 viene offerta con un voucher di 200€ , consentendovi di acquistare questo notebook a soli 999€.

, consentendovi di acquistare questo notebook a soli 999€. Huawei MatePad Pro 13.2: tablet di fascia alta, per una produttività di livello Pro e un'esperienza audiovisiva ai vertici della categoria. Qui il voucher è di 150€ , a cui si aggiunge una tastiera e una M-Pencil in omaggio.

, a cui si aggiunge una tastiera e una M-Pencil in omaggio. Huawei Mate X3: dagli oltre 2.000€ di questo smartphone pieghevole, si scende a 1.599€, grazie a un doppio sconto reso possibile da un ribasso di 300€ e da un voucher di altri 300€.

Offerte flash

Per celebrare il suo 4° anniversario, Huawei è entusiasta di offrirvi l'opportunità di risparmiare come mai prima d'ora. Nel corso del mese di marzo, avrete accesso anche a una serie esclusiva di offerte lampo, disponibili solo per un tempo limitato. Queste promozioni, diverse da quelle precedentemente menzionate, riguardano un'ampia varietà di prodotti, su cui le scorte sono ridotte al minimo. Per alcune di queste offerte, saranno disponibili soltanto 10 unità, rendendo quasi obbligatorio segnarsi le seguenti date. Solo in questi giorni specifici, infatti, avrete la possibilità di accaparrarvi i prodotti desiderati a condizioni vantaggiose.

Dal 1 al 5 marzo:

Dal 6 al 10 marzo: coming soon

Dal 11 al 15 marzo: coming soon

Dal 16 al 20 marzo: coming soon

Dal 21 al 25 marzo: coming soon