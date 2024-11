Ecco quando il tuo Xiaomi riceverà HyperOS 2.0, confermate le date della versione global

Xiaomi ha annunciato che numerosi modelli di smartphone in versione global riceveranno l'aggiornamento basato su Android 15, denominato HyperOS 2.0, già a partire da questo mese. Tra i primi dispositivi che beneficeranno di questo aggiornamento figurano lo Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14T Pro e molti altri modelli di fascia alta e media, inclusi quelli dei brand Redmi e Poco.

Questo nuovo aggiornamento porterà miglioramenti significativi in termini di prestazioni, sicurezza e funzionalità. Modelli come Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 13T Pro saranno tra i primi a ricevere HyperOS 2. Il rollout continuerà poi nel mese successivo con altri dispositivi, come Xiaomi 13 Ultra e Xiaomi 12T Pro, estendendosi anche a vari modelli di tablet.

A dicembre, lo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 sarà il primo tablet ad essere aggiornato, seguito da altri modelli come il Redmi Pad Pro 5G e il Poco Pad a dicembre. Questa strategia dimostra l'impegno di Xiaomi nel mantenere aggiornati i suoi dispositivi, a vantaggio degli utenti in tutto il mondo.

Smartphone Xiaomi che verranno aggiornati a novembre:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Poco F6 Pro

Poco X6 Pro

Poco X6

Poco M6 Pro

Smartphone e tablet Xiaomi che verranno aggiornati a dicembre:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

Poco F6

Poco M6

Poco F5 Pro

Poco C75

Poco C65

Poco X5 Pro 5G

Poco F5

Poco X4 GT

Poco F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

Poco Pad

Infine, è interessante notare che anche la Xiaomi Smart Band 9 Pro riceverà l'aggiornamento HyperOS 2. Questo sotto-linea la volontà dell'azienda di garantire la migliore esperienza possibile non solo sui dispositivi mobili, ma anche su quelli indossabili.