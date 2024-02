Ecco uno smartphone con la batteria da 28.000 mAh, che mattone!

Avenir Telecom ha annunciato un nuovo smartphone, la cui caratteristica di punta è quella di includere una batteria da ben 28.000 mAh. Il dispositivo in questione è chiamato Hard Case P28K e, come il suo predecessore, sarà commercializzato con il marchio Energizer (esatto, il brand di batterie, il quale ha fornito licenza ad Avenir Telecom).

Secondo l'azienda, la batteria del P28K è abbastanza grande da garantire un'intera settimana di utilizzo regolare. Il tempo di conversazione è stimato in 122 ore (poco più di cinque giorni), mentre il tempo di standby si estende fino a 2.252 ore, quasi 94 giorni.

Tuttavia, c'è anche un aspetto negativo: le dimensioni. Con uno spessore di 27,8 mm e un peso di 570 g, l'Hard Case P28K è più di tre volte più spesso e pesante di un iPhone 15. Insomma, se cercate qualcosa di sottile, non è il prodotto adatto a voi. Tuttavia, può essere ricaricato rapidamente fino a 33 W (non sappiamo ancora quanto richiederà per una carica completa).

Se desiderate trattare questo dispositivo come uno smartphone normale, tenete presente che le specifiche sono di fascia bassa. Non c'è supporto per il 5G e il processore è un MediaTek MT6789 standard. Tuttavia, avrete a disposizione 8 GB di RAM, 256 GB di storage, un set di tre fotocamere posteriori, Android 14 e un display LCD da 6,78 pollici e 1080p.

Avenir Telecom prevede di mettere in vendita l'Energizer Hard Case P28K al prezzo di 249,99€ a partire da ottobre di quest'anno. Sarà disponibile, per ora, globalmente, a eccezione degli Stati Uniti.