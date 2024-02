Star Citizen: il director lascia lo studio, il gioco è in difficoltà?

Cloud Imperium Games (CIG) ha recentemente licenziato improvvisamente alcuni dipendenti e alcuni altri sembra proprio che se ne stiano andando. Uno degli ultimi a lasciare l'azienda è stato Todd Papy, il live game director di Star Citizen, dopo nove anni di servizio. Questa notizia, inevitabilmente, ha generato un bel po' di preoccupazione nella community che segue il gioco, dato che Papy è stato una figura chiave nel processo di sviluppo.

Ma cosa sta effettivamente accadendo dietro le quinte di CIG? I licenziamenti, tra cui anche il veterano Dan Truffin e il QA Manager Vincent Sinatra, hanno sollevato un bel po' di domande riguardo alla stabilità interna dell'azienda. Oltretutto, alcuni dipendenti sembravano non essere stati informati in anticipo di queste decisioni, segno che effettivamente qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Alcuni hanno ipotizzato che i licenziamenti potrebbero essere dovuti a problemi finanziari o a discrepanze nel processo di sviluppo del gioco. Una cosa è chiara: è possibile che il titolo di Chris Roberts subisca ulteriori ritardi.

Star Citizen ha raccolto oltre 666 milioni di dollari attraverso il crowdfunding, ha subito ritardi notevoli nel suo sviluppo. Nonostante i finanziamenti massicci e il costante flusso di denaro, il gioco non ha ancora una data di uscita definitiva. Mentre la compagnia continua a promuovere il gioco e ad attirare nuovi giocatori con campagne di marketing mirate, la mancanza di trasparenza sui progressi effettivi del gioco ha sollevato preoccupazioni nella community.

Anche il modulo single player di Star Citizen, Squadron 42, è stato oggetto di ritardi e incertezze. Sebbene vengano forniti occasionali aggiornamenti, la mancanza di una data di lancio definitiva e i continui ritardi nel processo di sviluppo hanno portato molti (noi compresi, a essere sinceri) a dubitare della sua effettiva realizzazione.