Studiare programmazione non serve più, tanto c'è l'IA, dice il capo di Nvidia

L'intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo il mondo del lavoro. Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha espresso delle audaci affermazioni durante il World Government Summit a Dubai, sostenendo che l'apprendimento del codice non è più una competenza fondamentale nell'era dell'IA.

Secondo Huang, con l'avvento dell'IA, la programmazione diventerà sempre più automatizzata, consentendo alle persone di concentrarsi su settori di competenza più ampi come biologia, istruzione, produzione e agricoltura.

Mentre alcuni esperti come Huang credono che l'IA renderà la programmazione obsoleta, altri, come l'analista dell'industria tecnologica Patrick Moorhead, esprimono scetticismo. Moorhead sottolinea che, nonostante decenni di predizioni sul declino della programmazione, la domanda di programmatori rimane costante. Egli suggerisce che l'IA potrebbe ampliare l'accesso alla programmazione, ma non necessariamente sostituirla.

Parallelamente, l'impatto dell'IA sul mercato del lavoro freelance è oggetto di discussione. Un recente studio condotto da Bloomberry ha rivelato una diminuzione delle opportunità di lavoro per i freelance nel settore della scrittura e della traduzione, a causa della concorrenza dell'IA. Allo stesso modo, l'industria dello sviluppo software ha registrato un aumento del 6% nelle opportunità di lavoro, indicando che la domanda di programmatori rimane forte nonostante l'avvento dell'IA.

È chiaro che l'IA sta influenzando profondamente il mondo del lavoro, ma le sue implicazioni esatte rimangono oggetto di dibattito. Mentre alcuni vedono l'IA come una minaccia per le competenze tradizionali, altri la considerano un'opportunità per ampliare l'accesso e migliorare l'efficienza. La chiave per adattarsi a questo cambiamento rapido e imprevedibile sarà la capacità di apprendere e adattarsi alle nuove tecnologie.