Escobar Fold 1, lo smartphone pieghevole del fratello di Pablo Escobar costa 349 dollari

Si chiama Escobar Fold 1, ed è un nuovo smartphone pieghevole realizzato dalla società che fa capo a Roberto Escobar, fratello del più noto Pablo. Sulla base delle prime immagini diffuse, questo dispositivo sembrerebbe essere una sorta di “re-brand” del Royole FlexPai, dispositivo che, in Cina, ha di fatto inaugurato l’era degli smartphone pieghevoli. Insomma, la più classica delle operazioni commerciali, per la quale sono necessari 349 dollari.

È infatti questa la cifra necessaria per portarsi a casa Escobar Fold 1, direttamente attraverso il sito web ufficiale. Esteticamente il dispositivo appare decisamente appariscente, grazie (o a causa, a seconda dei gusti) soprattutto alla scocca dorata. Il cognome “Escobar” campeggia praticamente dappertutto, e in più la campagna pubblicitaria è incentrata sulla presenza di figure femminili in lingerie. Insomma, un’operazione decisamente discutibile.

Vi lasciamo comunque alla scheda tecnica completa del dispositivo.

Escobar Fold 1 Scheda Tecnica

Display: 7.8 pollici Full-HD+ pieghevole AMOLED

Processore: Snapdragon 855

RAM: 6/8GB LPDDR4X

Memoria interna: 128/512GB espandibile tramite micro SD

Fotocamera: 16 megapixel f/1.8 + 20 megapixel f/1.8, OIS

Batteria: 4.000mAh

Connettività: dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi ac dual-band, USB-C

Sicurezza: sensore biometrico

Sistema Operativo: Android 9.0

Dimensioni: 134 x 190,35 x 7,6 mm

Peso: 320 grammi