Questo Galaxy S25 Ultra costa 10.000 euro

Il produttore di smartphone di lusso Caviar ha presentato una collezione esclusiva di Samsung Galaxy S25 Ultra personalizzati, ispirati al simbolo dell'Ouroboros e al prossimo Anno del Serpente del calendario lunare cinese. I prezzi di questi dispositivi unici partono da 7.000 dollari e arrivano fino a 10.000 dollari per i modelli più pregiati.

Caviar, noto per le sue personalizzazioni di alta gamma degli smartphone, ha scelto di decorare i Galaxy S25 Ultra con elaborati design tridimensionali raffiguranti l'ouroboros, l'antico simbolo del serpente che si morde la coda. Questa scelta non è casuale, ma si ricollega all'Anno del Serpente Verde previsto per il 2025 secondo il calendario lunare cinese.

I prezzi vanno da 7.000 a 10.000 dollari per i modelli più lussuosi.

Il pezzo forte della collezione è il Galaxy S25 Ultra Ouroboros, che presenta un Ouroboros placcato in oro 999. La caratteristica più distintiva è una clessidra incorporata con particelle dorate in movimento, simboleggiando l'infinito e il rinnovamento in armonia con le tradizioni cinesi di prosperità e rinascita.

Un'altra variante, chiamata Dark Ouroboros, presenta invece un Ouroboros nero realizzato in titanio aeronautico, offrendo un'alternativa più sobria ma ugualmente esclusiva.

Questi smartphone di lusso rappresentano un esempio estremo di personalizzazione nel mercato degli smartphone premium. Mentre il prezzo li rende inaccessibili alla maggior parte dei consumatori, dimostrano come il design e i materiali pregiati possano trasformare un dispositivo tecnologico in un oggetto d'arte e di lusso.

La scelta dell'Ouroboros come tema centrale non è solo estetica. Nell'Estremo Oriente, il serpente simboleggia saggezza, rinnovamento e trasformazione. Incorporando questi elementi in un dispositivo all'avanguardia come il Galaxy S25 Ultra, Caviar crea un ponte tra tradizione e modernità, offrendo un prodotto che va oltre la semplice funzionalità.

Sebbene questi dispositivi ultra-lusso rappresentino una nicchia di mercato estremamente ristretta, riflettono una tendenza crescente, nel settore Luxury, verso la personalizzazione e l'esclusività degli smartphone, dove i clienti cercano sempre più modi per distinguersi attraverso i loro dispositivi personali.