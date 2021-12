Essere un provider Internet alternativo si può: ecco come lo fa Ehiweb

I provider di connessione a Internet sono tutti uguali? Non è proprio così. Oltre alla distinzione per dimensioni e relative quote di mercato, in Italia c’è modo e spazio per proporsi come operatori alternativi e di qualità. Il nostro modo lo abbiamo trovato vent’anni fa e lo abbiamo migliorato nel tempo, per crescere e dare il servizio che le persone desiderano: avere una connessione a Internet di qualità, stabile e veloce.

Quando si pensa al di là dei grandi nomi, è normale credere che tutti gli operatori più piccoli rivendano un servizio identico, confezionato a monte dal gestore della rete. TIM, ma anche Open Fiber, dispongono della loro infrastruttura fisica e possono metterla a disposizione a scatola chiusa ai provider che vogliono fare pura rivendita, ma questa è solo una parte del panorama degli operatori italiani.

Come lavoriamo per fare la differenza

Nel nostro caso, il primo elemento differenziante è la nostra infrastruttura logica proprietaria: invece di rivendere il servizio così come lo propone il gestore, la nostra rete ci permette di decidere in autonomia la nostra politica di banda.

In altre parole, siamo noi a scegliere quanta banda fornire ai nostri clienti e come distribuirla. E la nostra politica è di aumentare la banda all’aumentare dei clienti, perché nessuno si trovi mai a navigare più lentamente e anzi, nel tempo si accorga di viaggiare a velocità sempre un po’ più elevate. Per noi, questo è il primo tassello di un servizio di qualità.

Anche fare assistenza può fare la differenza. Oltre ad assumere e formare le persone che lavorano con noi per dare assistenza di qualità, ogni nostro cliente ha un referente personale che può chiamare direttamente, avendo la sicurezza di essere seguito in modo veloce, senza lunghe attese al telefono e soprattutto senza dover rispiegare ogni volta chi è e perché sta chiamando. La nostra assistenza è tutta a Bologna e può essere raggiunta al nostro numero verde e via mail, e dai clienti con il numero diretto del loro referente personale.

Quali connessioni offriamo

Le connessioni a Internet che forniamo sono la tradizionale ADSL fino a 20 Mega per chi è raggiunto solo dal doppino in rame; le connessioni FTTC miste rame-fibra a 100 e 200 Mega; le connessioni FTTH “fibra fino a casa” a 1 Giga, attivabili anche sulla rete Open Fiber nelle località raggiunte. Dove disponibile, scegliamo sempre di attivare la migliore tecnologia disponibile: con una FIBRA 1 Giga attivabile su rete Open Fiber, la velocità in upload raggiunge i 300 Mega.

Le ultime arrivate sono le connessioni FWA (Fixed Wireless Access) miste fibra-radio, ormai destinate a portare Internet là dove non c’è, oppure in alternativa a una connessione cablata esistente ma che non soddisfa il cliente, per raggiungere ottime velocità di navigazione. Dove le condizioni sono ottimali – assenza di elementi naturali o artificiali che ostacolino o limitino la trasmissione radio – la FWA è un’opzione valida.

Verifica di copertura: il momento della verità

Come inizia il rapporto con un nuovo cliente? Il primo passo è la verifica di copertura, che si può chiedere alla nostra assistenza o fare da soli sul nostro sito: basta inserire l’indirizzo completo per scoprire quale o quali connessioni sono disponibili e ottenere una stima di velocità per scegliere a ragion veduta.

Una volta eseguita la verifica di copertura, si può decidere se proseguire con l’acquisto. Sul nostro sito si arriva in autonomia fino all’ultimo passo, la firma del contratto, senza interrompere la procedura per stampare, firmare, restituire il modulo: niente più carta, è tutto digitale e semplice.

In alcuni casi rari la verifica di copertura potrebbe non trovare il civico inserito o il numero civico esatto: in questi casi, ci occupiamo noi della richiesta di certificazione, che richiede qualche giorno – il tempo necessario varia da caso a caso – per avere la possibilità di verificare la disponibilità di una o più linee.

L’attivazione di una nuova linea o il passaggio dal vecchio operatore hanno tempi di lavorazione, in media, tra i 7 e i 20 giorni: durante questo periodo, diamo gli aggiornamenti necessari ai clienti fino alla comunicazione dell’attivazione avvenuta e della spedizione del router già configurato e pronto all’uso. Forniamo i nostri router gratis e da anni scegliamo solo i FRITZ!Box della tedesca AVM per le loro prestazioni eccellenti e le tante funzioni utili.

Perché sceglierci

I nuovi clienti possono arrivare a noi per nuove attivazioni o per passare a noi dal vecchio provider: in entrambi i casi, il contributo di attivazione è di 49 Euro e forniamo informazioni chiare sul costo mensile delle nostre linee. Nella bolletta mensile ogni cliente trova esattamente l’addebito della mensilità corrispondente alla linea scelta: i nostri contratti non hanno voci nascoste e il costo della linea è quello visto e scelto in fase di attivazione.

Alcuni capisaldi del nostro modo di lavorare:

modem libero: con le nostre linee forniamo gratis i router FRITZ!Box, tra i migliori in circolazione, ma ogni cliente è libero di usare il router che preferisce;

nessun vincolo temporale: ogni cliente può lasciarci quando vuole per cambiare provider, senza penali;

neutralità nella gestione della nostra rete. Niente servizi bloccati o limitati: se usi la linea per lavorare e devi usare una VPN, con noi puoi farlo senza subire rallentamenti.

Prospettive: crescere ancora

L’arrivo delle connessioni FWA è l’ultimo passo in ordine di tempo, per offrire connessione a Internet a chi non può ottenerla con il cavo tradizionale.

Ma il futuro è già ricco di novità e la più importante è l’arrivo della nostra offerta mobile, per offrire anche questa opzione ai nostri clienti e soddisfare anche chi cerca un solo operatore per Internet e cellulare. Prevediamo di lanciare il nuovo servizio nei primi mesi del 2022, con tutte le soluzioni e le tariffe che abbiamo studiato.