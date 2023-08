Con l’avvicinarsi di settembre, gli appassionati di tecnologia si stanno preparando per uno degli eventi più attesi dell’anno: il lancio della nuova gamma di iPhone.

L’evento, che prenderà il via il 12 settembre alle 19:00, sta già generando scalpore per il suo enigmatico tema “Wonderlust“. Potrebbe essere un teaser riguardo alle nuove colorazioni dell’attesissimo iPhone 15?

Sebbene le speculazioni abbondino, una cosa è chiara: Apple si sta preparando per un altro accattivante reveal di prodotti.

L’evento di quest’anno continuerà ad avere un formato ibrido, con una presentazione preregistrata per il pubblico mondiale, mentre alcuni membri selezionati della stampa si riuniranno nell’illustre Steve Jobs Theater dell’Apple Park per un incontro ravvicinato con il prossimo iPhone 15 e con una serie di altri nuovi dispositivi.

Per chi si sintonizza da remoto, le opzioni non mancano: Il sito ufficiale di Apple, l’app TV per iPhone, iPad, Mac e Apple TV e il canale YouTube di Apple trasmetteranno l’evento.

Cosa aspettarsi?

iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus

Al centro dell’evento c’è la linea iPhone 15. Secondo i più recenti rumor dovremmo vedere l’introduzione della Dynamic Island, una funzione precedentemente esclusiva dei modelli Pro.

Molto più interessante, Apple dovrebbe eliminare definitivamente la porta Lightning, lasciando spazio alla USB Tipo-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Secondo le indiscrezioni, questa transizione sarà accompagnata da un cavo USB-C intrecciato in tinta, a sottolineare l’impegno di Apple nei dettagli lato design.

Gli amanti delle prestazioni avranno di che gioire: l’iPhone 15 si prepara a un salto significativo, passando dal chip A15 Bionic al più potente A16 Bionic. Ci si aspetta una maggiore efficienza e velocità, che aprirà la strada a un multitasking più fluido e a esperienze di gioco coinvolgenti. Inoltre, Apple avrebbe adottato lo standard di ricarica wireless Qi2, il quale promette la compatibilità della ricarica a 15W con una gamma più ampia di accessori.

Per quanto riguarda l’estetica, Apple manterrà una vasta gamma di colori accattivanti per l’iPhone 15, tra cui nero, verde, blu, giallo e rosa.

iPhone 15 Pro e Pro Max

I modelli Pro di Apple, iPhone 15 Pro e Pro Max, sono pronti a subire aggiornamenti significativi. Con cornici più strette, il display promette un’esperienza più immersiva. Il passaggio all’USB-C è un filo conduttore di tutta la gamma dei nuovi smartphone Apple, ma i modelli Pro potrebbero fare un salto di qualità con una maggiore velocità di ricarica. Le indiscrezioni parlano anche del supporto allo standard Thunderbolt per trasferimenti di dati a velocità elevatissima.

All’orizzonte c’è un altro significativo cambiamento per il design: lo chassis dei modelli Pro sembra verrà realizzato in titanio, un materiale più leggero e duraturo che offre una distinta finitura opaca.

La vera star dello spettacolo, tuttavia, è il chip A17 Bionic, realizzato con un processo di fabbricazione a 3nm nelle fonderie TSMC. Questa meraviglia ingegneristica dovrebbe garantire prestazioni ed efficienza energetica senza precedenti.

Gli amanti della fotocamera saranno affascinati dal teleobiettivo a periscopio dell’iPhone 15 Pro Max, il quale dovrebbe garantire uno zoom ottico fino a 5x o 6x. Il tradizionale interruttore mute lascerà il posto a un pulsante Azione riprogrammabile che offrirà agli utenti la flessibilità di assegnargli diversi compiti.

Apple Watch Serie 9

L’azienda di Cupertino intenderebbe presentare l’Apple Watch Serie 9 insieme al nuovo iPhone 15. Sebbene si preveda che questo aggiornamento sia più iterativo che rivoluzionario, voci dicono che sia dotato di una modifica interessante: un nuovo processore Apple S9. Questo processore dovrebbe migliorare la potenza e la durata della batteria, rappresentando il primo cambiamento significativo in termini di prestazioni sin dall’Apple Watch Serie 6.

Secondo quanto riferito, una nuova variante di colore rosa si aggiungerà alle opzioni già esistenti come midnight, starlight, silver e (PRODUCT)RED. La Serie 9 potrebbe anche debuttare con un nuovo design dei cinturini, caratterizzato da materiali in tessuto intrecciato e da una fibbia magnetica.

Sebbene le informazioni siano limitate, i rapporti suggeriscono che Apple stia sviluppando attivamente un aggiornamento più drastico di Watch in occasione del lancio di Apple Watch X, in arrivo l’anno prossimo. Questo aggiornamento viene descritto come “la più sostanziale riprogettazione dell’orologio fino ad oggi”.

Apple Watch Ultra 2

Stando ad alcune voci di corridoio, il brand sarebbe pronto a presentare l’Apple Watch Ultra 2. Anche se i dettagli sono scarsi, le notizie suggeriscono che condividerà lo stesso processore S9 del Watch Serie 9, con prestazioni e durata della batteria migliorate.

La possibilità di un’opzione di colore nero titanio è allettante, soprattutto dopo l’annuncio del modello dello scorso anno in un’unica variante.

AirPods Pro con USB-C

In linea con l’introduzione della porta USB-C nella gamma di iPhone, Apple si starebbe preparando a presentare gli AirPods Pro con una custodia per la ricarica USB-C. Questo cambiamento dovrebbe essere il principale punto di forza della nuova versione, garantendo una compatibilità perfetta tra i vari dispositivi.

Apple starebbe anche valutando la possibilità di offrire una custodia di ricarica USB-C indipendente, per offrire una comoda opzione di aggiornamento agli utenti esistenti.

Aggiornamenti software

Oltre all’hardware, gli appassionati di Apple potranno contare sugli aggiornamenti software. L’evento promette l’annuncio dell’arrivo della versione definitiva di iOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e iPadOS 17, tutti presentati alla WWDC di giugno. Questi aggiornamenti, che sono stati sottoposti a beta testing, dovrebbero migliorare l’esperienza utente in tutto il variegato ecosistema Apple.

In poche parole, l’evento “Wonderlust” si preannuncia come un’accattivante vetrina dell’innovazione Apple. Con l’avvicinarsi del 12 settembre, l’attesa cresce e gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo fanno il conto alla rovescia. Quale aspetto dell’evento vi entusiasma di più?