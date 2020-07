Exynos 1000, SoC di Galaxy S30 Ultra ma non di S30?

La famiglia di smartphone Galaxy S30 (o S21) potrebbe essere la prima ad essere presentata con diversi SoC, Exynos 1000 da una parte ed Exynos 992 dall’altra.

Precisamente Galaxy S30 Ultra con l’Exynos 1000, S30 standard con Exynos 992. Mentre di Galaxy S30+ al momento non abbiamo informazioni.

Ovviamente la novità più succulenta è sicuramente Exynos 1000, per tutta una serie di motivi legati a potenza ed anche per il nuovo processo di miniaturizzazione a 5 nm che è stato usato per realizzarlo.

Riguardo la potenza, a proposito, Samsung il prossimo anno giocherà d’astuzia e sta finalizzando lo sviluppo di un SoC circa tre volte più potente dello Snapdragon 865.

La fonte afferma che il Galaxy S30 avrà un Exynos 992 che, essendo un SoC più “vecchio”, costerà meno. Ed è proprio qui che si incontra un rumors di fondamentale importanza. Qualche giorno fa scrivemmo riguardo la possibilità che il prossimo Galaxy S30 stardard ( o S21 appunto) potesse costare di meno perché considerato come un modello “Lite” ma pur sempre top.

Con le notizie che iniziano ad incrociarsi, siamo sicuri che prossimamente ne sapremo di più. Mancano all’appello diverse informazioni circa la scheda tecnica ma, se confermato, il SoC Exynos 1000 renderà lo smartphone Galaxy S30 Ultra lo smartphone più potente in commercio.

Manca all’appello il Galaxy S30 o S21+, cui la fonte accompagna con un punto di domanda. Probabilmente non ha abbastanza elementi e non ci sono notizie in merito.

Si farà interessante la presentazione dei nuovi Galaxy S30 il prossimo anno, sperando che l’utilizzo del SoC più “vecchio” porti giù i prezzi che negli ultimi anni sono sempre stati in rialzo.