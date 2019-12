Facebook: ecco come l’app traccia le posizioni degli utenti senza permesso

Facebook tiene traccia della posizione degli utenti anche quando sono stati negati i permessi di accesso alla posizione. A confermarlo è la stessa società di Menlo Park in una lettera inviata ai senatori americani Christopher Coons e Josh Hawley che hanno chiesto al colosso di Mark Zuckerberg di spiegare come l’app traccia la posizione dell’utente.

Rob Sherman, Chief Privacy Officer di Facebook, ha così spiegato come la società è in grado di determinare la posizione di un utente anche se vengono disattivati i servizi di localizzazione. Se non è possibile ricavare la posizione dalla geolocalizzazione, Facebook utilizza altri due metodi che – seppur meno precisi – risultano comunque efficaci. Il primo ricava la nostra posizione analizzando le informazioni che pubblichiamo sul nostro profilo quali la conferma della partecipazione a un evento, post in cui vengono taggati i luoghi e molto altro.

anyone want a granular accounting of how Facebook knows your location

no?

well here you go anyways and there's 5 more pages where that came from pic.twitter.com/tzaSQ2mU6H

— Emily Birnbaum (@birnbaum_e) December 17, 2019