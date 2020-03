Fastweb, da oggi Giga Extra avrà un costo di 6 euro

Fastweb da il via all’ennesima modifica contrattuale: nello specifico, la nuova modifica riguarda l’0pzione Giga Extra che, a partire dalla giornata odierna avrà un costo decisamente superiore.

Nonostante la costante crescita da parte della società, confermata dal grande numero di utenti che hanno scelto il gestore in questione, non mancano le Continue le rimodulazioni che creano non poco malcontento tra gli utenti. L’annuncio rilasciato dalla società relativo al cambio del costo dell’opzione Giga Extra era già stato diffuso dall’operatore nei mesi precedenti.

Nel dettaglio, a partire da oggi il costo di Giga Extra, opzione utile per navigare una volta esaurito il plafond della propria offerta, passa da 2 euro a ben 6 euro per 1 GB. In ogni caso, trattandosi di un servizio “opzionale”, ciascun utente può attivare o disattivare il servizio tramite l’area clienti MyFastweb.

La comunicazione rilasciata dallo stesso operatore è stata la seguente:

Negli ultimi mesi i plafond dati inclusi nelle nostre offerte mobili sono aumentati costantemente e grazie al #NCP molti clienti sono passati all’ultima offerta disponibile.

A causa del mutamento del contesto competitivo a partire dal 20 marzo 2020 il costo del giga extra per navigare una volta esaurito il plafond dell’offerta, passa da 2€ a 6€ per 1 GB.

Il servizio giga extra è opzionale e puè essere attivato e disattivato direttamente dall’area clienti MyFastweb.

Per maggiori informazioni visita la tua area clienti MyFastweb.