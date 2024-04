Fastweb diventa fornitore di elettricità, offre la bolletta a prezzo fisso

L'entrata di Fastweb nel mercato dell'energia elettrica con Fastweb Energia rappresenta un momento cruciale per il settore energetico italiano. Con un annuncio di grande rilevanza, l'amministratore delegato Walter Renna ha sottolineato l'importanza di questo passo, dichiarando:

"Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti".

Fastweb Energia vuole rappresentare una vera rivoluzione nel modo di gestire i consumi energetici delle famiglie italiane. Offrendo Garanzie d'Origine 100% da fonti rinnovabili, si pone come un'alternativa all'avanguardia alle tradizionali offerte del settore.

Ma quali sono i vantaggi concreti offerti da Fastweb Energia? Innanzitutto, la chiarezza e la trasparenza dei costi: grazie a un canone mensile fisso, i consumatori possono pianificare con precisione le loro spese energetiche. Le offerte con canone mensile bloccato per 12 mesi sono suddivise in tre profili in base ai consumi annui:

Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all’anno

per 1.500 kWh all’anno Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno

per 2.500 kWh all’anno Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno

In caso di superamento dei consumi inclusi nel canone, il prezzo per l’energia addizionale è in chiaro e all-inclusive e pari a 0,45 euro per kWh.

L'aspetto innovativo non si limita solo alla stabilità dei prezzi, ma si estende anche alla possibilità di monitorare in tempo reale i consumi giornalieri e prevedere quelli annuali tramite l'area clienti online, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale.

Un altro punto di forza di Fastweb Energia è il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Garantendo energia al 100% da fonti rinnovabili, l'azienda si pone l'ambizioso obiettivo di diventare Net Zero Carbon entro il 2035, confermando così la propria responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future.

Inoltre, Fastweb Energia offre condizioni speciali per i clienti già abbonati a Fastweb, sottolineando l'attenzione dell'azienda verso la fedeltà dei suoi clienti. Per loro è previsto uno sconto ulteriore di 5 euro sul canone mensile.

Infine, per chi deciderà di aderire all'offerta nelle prossime settimane, Fastweb Energia offre un ulteriore vantaggio: il prezzo del canone mensile sarà bloccato per 5 anni, garantendo così stabilità e sicurezza ai consumatori.