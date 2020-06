Fastweb offre minuti, SMS e internet a partire da 5,95 euro al mese

Fastweb ha lanciato due nuove promozioni che includono internet, minuti ed SMS a partire da 5,95 euro al mese.

La prima offerta, riconosciuta come Fastweb Mobile Voce, ha un costo di 5,95 euro al mese e offre 1.000 minuti di chiamate, 100 SMS e 3 GB di internet (in 4G su rete TIM). Una buona soluzione per tutti coloro i quali vorrebbero avere a disposizione minuti, SMS e pochi di giga senza dover spendere molto denaro.

Mobile Dati, la seconda soluzione, è invece pensato per gli utenti più esigenti, che hanno quindi bisogno di un’offerta più nutrita. La promozione include minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB di internet (in 4G su rete TIM) a 14,95 euro al mese. I clienti che sceglieranno questa promozione potranno inoltre acquistare Huawei E5576 (che è disponibile anche su Amazon), un modem 4G, a soli 35 euro (una tantum). Così facendo sarà possibile utilizzare internet anche in altri dispositivi.

Entrambe le offerte sono attivabili all’interno dell’area clienti MyFastweb, contattando il servizio clienti dell’operatore o recandosi presso un negozio Fastweb. Sarà inoltre richiesto un contributo (una tantum) per l’attivazione della SIM.