Finalmente i Pixel 8 si potranno collegare alla TV in modo semplice e pratico

Gli appassionati e possessori di dispositivi Google Pixel possono finalmente festeggiare: è stata annunciata l'attesa aggiunta del supporto per il mirroring display tramite USB-C per la serie Pixel 8 (potete acquistarlo su Amazon). Dopo mesi, Google sembra aver cambiato rotta e ha deciso di fornire il tanto desiderato supporto tramite una nuova versione del sistema operativo Android.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman su Android Authority, il supporto software per la modalità DisplayPort Alternate (DP Alt Mode) è stato aggiunto con il rilascio della versione beta 2 di Android 14 QPR3. Questo significa che i proprietari di Pixel 8 e Pixel 8 Pro potranno finalmente collegare i loro dispositivi a monitor esterni e televisori e visualizzare il contenuto del loro telefono sullo schermo più grande.

La nuova funzionalità consentirà agli utenti di selezionare l'opzione "specchio del display" quando il dispositivo Pixel 8 è collegato a un monitor esterno. Una volta abilitata, l'interfaccia Android verrà replicata sullo schermo esterno.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da tenere presente. Per esempio, a meno che non si abiliti manualmente la modalità desktop tramite le opzioni per sviluppatori, gli utenti saranno bloccati con l'interfaccia standard di Android 14. Inoltre, la modalità desktop disponibile è attualmente quella più vecchia e limitata, ma si prevede che una versione più avanzata verrà introdotta in futuro.

Questa novità è particolarmente importante perché i telefoni Pixel hanno avuto porte USB-C con supporto per la DP Alt Mode già in passato, ma Google ha attivato questa funzionalità solo quest'anno a livello hardware. Prima di questa aggiunta, i possessori di Pixel 8 erano costretti a utilizzare workaround come Google Cast per il mirroring wireless o adattatori DisplayLink per connettere il telefono a un monitor esterno.