Finalmente su WhatsApp si possono inviare foto e video in HD di default

WhatsApp sta introducendo una nuova impostazione per il caricamento di foto e video ad alta definizione (HD) come qualità predefinita: la famosa app di messaggistica renderà meno complicato condividere contenuti in alta qualità, eliminando la necessità di selezionare manualmente HD ogni volta che si invia un media. La funzione è stata individuata nella versione beta 2.24.13.10 e si prevede che sarà disponibile per tutti gli utenti a breve.

Prima di questo aggiornamento, gli utenti dovevano allegare i media come documenti per evitare la compressione di WhatsApp, un metodo decisamente poco pratico. Ora, con l'eliminazione dei passaggi aggiuntivi, diventerà più semplice condividere foto e video di alta qualità.

Meta aveva introdotto la condivisione di foto in HD lo scorso agosto e, più tardi, aveva esteso la funzionalità anche ai video.

Nonostante la qualità HD non sia perfetta, questa rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla precedente compressione di WhatsApp che spesso deteriorava notevolmente la qualità delle immagini e dei video. Con questo nuovo aggiornamento, potrete condividere i vostri ricordi ad alta risoluzione in modo molto più rapido. Le foto e i video inviati in questa modalità saranno contrassegnati dall’etichetta HD nell'angolo in basso a sinistra.

Per scoprire se la funzione è già disponibile sul vostro smartphone, basta accedere alle impostazioni dell'app, andare su Archiviazione e dati e selezionare Qualità di caricamento dei media. Tuttavia, è importante considerare che i file in HD utilizzano più banda e spazio di archiviazione rispetto alle opzioni standard. Questo potrebbe rappresentare un problema per chi ha limitazioni di dati o spazio, ma per coloro che danno priorità alla qualità delle foto e dei video, l'uso di più dati potrebbe essere un piccolo prezzo da pagare per beneficiare di una maggiore nitidezza.