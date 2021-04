Fitbit Luxe, ecco il gioiello che si prende cura di voi

Con un evento tenutosi in streaming online, Fitbit ha annunciato l’arrivo di un nuovo wearable nella propria famiglia di prodotti. Fitbit Luxe è un fitness tracker piccolo ed elegante, che punta molto su un design ispirato ai gioielli e alla comodità al polso, il tutto senza rinunciare a tutte le funzioni che hanno reso famosi i prodotti dell’azienda.

È il primo evento da quando l’azienda è stata acquisita da Google e quindi il CEO James Park ha voluto sottolineare come l’impegno di Fitbit sia quello di totale trasparenza nella raccolta e nell’utilizzo dei dati degli utenti, situazione che non è cambiata dal periodo pre-acquisizione.

Fitbit è orgogliosa di annunciare che i suoi wearable sono utilizzati attivamente da oltre 30 milioni di utenti situati in più di 100 Paesi in tutto il mondo, un traguardo davvero di tutto rispetto.

Tornando al fulcro dell’evento, l’azienda ha annunciato l’arrivo del nuovo fitness tracker Fitbit Luxe. L’elegante wearable ha un design composto da una cassa in acciaio inossidabile realizzata con la tecnica dell’injection molding (stampo ad iniezione), un display OLED ed un cinturino in gomma morbida per il massimo della comodità e per permettere agli utenti di indossarlo in ogni occasione.

Fitbit afferma che si tratta del fitness tracker più sottile mai prodotto dall’azienda ma sono ovviamente presenti tutti i sensori che ci si aspetta di trovare su un dispositivo di questo genere.

Tra le metriche che questo bracciale smart è in grado di raccogliere sono presenti la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), il battito cardiaco a riposo (RHR), la temperatura cutanea e, prossimamente, la saturazione dell’ossigeno nel sangue SpO2.

Non mancano le funzioni quali il tracciamento del sonno, il rilevamento dei livelli di stress e la registrazione dell’attività fisica attraverso più di 20 programmi preimpostati. Nel caso vi dimenticaste di attivare la registrazione, Fitbit Luxe è in grado di riconoscere automaticamente le vostre attività motorie in modo da non farvi perdere i dati.

Fitbit Luxe non dispone di un GPS integrato ma si collega allo smartphone per registrare dati precisi sulla posizione quando vi allenate. Resiste all’immersione in acqua fino a una profondità di 50m, è quindi adatto anche agli sport acquatici.

L’azienda ha puntato moltissimo sui servizi del proprio abbonamento Fitbit Premium:

“Con Fitbit Premium, inoltre, è possibile accedere a un’analisi dettagliata del Punteggio di Gestione dello Stress, che include informazioni sul proprio sforzo, sulle tendenze del sonno e sulla reattività. I membri Premium, inoltre, possono accedere a una serie di allenamenti e a circa 200 sessioni di rilassamento per gestire lo stress di brand popolari come Aaptiv, Aura, Breethe e Ten Percent Happier. È disponibile anche il Mindful Method di Deepak Chopra, un’esclusiva raccolta di contenuti di benessere creata e curata per i membri Premium con oltre 30 sessioni che rendono la pratica di rilassamento ancora più accessibile per tutti. Fitbit sta introducendo 4 nuove sessioni di Mindful Method, mirate a portare il potere della consapevolezza in molte situazioni della vita reale“.

Come anche gli altri wearable del marchio Fitbit Luxe è in grado di tenere traccia dei vostri dati fino a 7 giorni, con gli utenti Premium che hanno accesso fino ad un massimo di 30 giorni nello storico e a suggerimenti personalizzati in base ai dati raccolti dalla smart band.

Il nuovo Fitbit Luxe è compatibile sia con i dispositivi Android, accoppiamento che avviene secondo il protocollo Google Fast Pair, e iOS. Il fitness tracker può visualizzare le varie notifiche, i messaggi e le chiamate in arrivo sullo smartphone con una durata di batteria indicata dal brand che si aggira intorno ai 5 giorni.

Fitbit Luxe sarà disponibile all’acquisto a partire da 149,99 euro da questa primavera in tre colorazioni: Soft Gold, Platinum e Matte Graphite. È possibile prenotare Fitbit Luxe già da oggi sul sito ufficiale del produttore e presso i principali rivenditori. Inclusi nel prezzo sono offerti 6 mesi di prova del servizio Fitbit Premium dal valore commerciale di 53,94 euro.

L’elegante versione gorjana di Fitbit Luxe Special Edition sarà invece venduta al prezzo di 199,99 euro ed è prenotabile anch’essa fin da subito.

Oltre ai cinturini in gomma inclusi nella confezione, sarà possibile acquistare degli accessori di terze parti per personalizzare Luxe. Sono stati mostrati cinturini in pelle e in acciaio i quali hanno un prezzo che varia dai 19,99 euro ai 99,99 euro.

“Per aiutare a scoprire come Luxe si adatta al proprio look personale, Fitbit offre anche un’esperienza try-on virtuale presso una selezione di rivenditori in tutto il mondo. Basterà effettuare la scansione del codice QR dell’espositore Fitbit presso i negozi partecipanti per vedere in prima persona come Luxe si adatta al proprio polso“.