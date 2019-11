Fitbit OS: in arrivo un importante aggiornamento che interesserà Versa, Versa 2 e Ionic

Fitbit ha ufficialmente annunciato l'aggiornamento più importante del suo sistema operativo per smartwatch: ecco tutti i dettagli.

Fitbit ha ufficialmente annunciato che è quasi pronto un importante aggiornamento di Fitbit OS. Poche settimane fa, con un investimento di circa 2,1 miliardi di dollari, Google ha ufficialmente annunciato l’intenzione di acquisire il leader dei dispositivi indossabili dedicati al fitness. Oggi, invece, arriva Fitbit OS 4.1, forse uno degli update più importanti di sempre per il sistema operativo del brand.

Presenti in moltissimi dispositivi, tra cui Versa, Versa 2 e Ionic, il sistema operativo si arricchisce ora con alcune attese novità. In particolare, saranno i possessori di Versa 2 a ottenere una quantità maggiore di benefici. La schermata sarà infatti migliorata con l’aggiunta di nuovi design, in cui saranno mostrate tutte le varie statistiche utili specialmente agli sportivi. Presenti anche nuove animazioni e l’ottimizzazione dei consumi del display AMOLED. Presente anche PurePulse, il nuovo algoritmo per il rilevamento del battito cardiaco. Esso permetterà, grazie all’apprendimento automatizzato, di accrescere notevolmente la precisione dei vari rilevamenti.

Novità che interesserà anche Ionic e Versa è la sveglia intelligente. Essa si attiverà in automatico nel momento opportuno, con una breve vibrazione. Infine, la nuovissima applicazione Agenda consentirà a chiunque di gestire i propri impegni ovunque essi si trovano.

Fitbit OS 4.1 arriverà all’inizio di dicembre, almeno inizialmente, nei device Versa, Versa 2 e Ionic.