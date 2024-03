Fortnite non tornerà tanto presto su iPhone: Apple banna l'account sviluppatore di Epic

Epic Games ha annunciato che i suoi piani per un'app store di terze parti su iOS potrebbero essere compromessi, poiché Apple ha chiuso l'account sviluppatore che Epic intendeva utilizzare. La mossa sembra una conseguenza diretta delle critiche del CEO di Epic, Tim Sweeney, riguardo al modo in cui Apple sta implementando gli app store alternativi su iOS nell'UE. Le aveva definite “immondizia”.

Ancora una volta, dunque, si sollevano dubbi sulla condotta di Apple; dovrebbe soddisfare le nuove norme europee e facilitare l’esistenza di negozi e strumenti di pagamento alternativi, eppure ogni giorno c’è una qualche novità in direzione contraria.

Il gesto di Apple suggerisce, dunque, una rinnovata volontà di mantenere il controllo sull'ecosistema iOS, escludendo potenziali concorrenti come Epic. Una cosa che sarebbe del tutto comprensibile; Apple ha fatto l’iPhone e vuole gestirlo come meglio crede. Ma d’altra parte Apple deve anche rispettare le leggi dei paesi in cui opera, qualunque esse siano.

Nonostante la mossa di Apple, Epic si impegna a perseguire la sua missione di portare vera concorrenza e scelta agli utenti di iOS in Europa e nel mondo. La questione quasi certamente finirà di nuovo sotto la lente d'ingrandimento delle autorità antitrust europee, indicando una possibile escalation nella battaglia legale tra Epic e Apple.

Alla lunga, è probabile che a un certo punto Bruxelles decida di aumentare la pressione su Apple. L’azienda di Cupertino, a quel punto, potrebbe vedersi costretta a cedere oppure ritirarsi dal Vecchio Mondo. Molti ne sentirebbero la mancanza, alcuni in modo drammatico; e altri invece sarebbero contenti. Voi?