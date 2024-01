Fossil dice addio al mercato degli Smartwatch

Fossil ha annunciato ufficialmente la sua decisione di interrompere la produzione di smartwatch basati su Wear OS di Google, ponendo fine a una partecipazione che ha caratterizzato diversi anni.

Dopo oltre un anno di silenzio, l'azienda ha confermato che non realizzerà ulteriori smartwatch basati su Wear OS o su qualsiasi altra piattaforma.

Fossil è stata una figura di spicco nella produzione di smartwatch basati su Wear OS di Google, mantenendo una presenza notevole durante la cosiddetta "era oscura" della piattaforma.

Tuttavia, con l'introduzione di Wear OS 3 nel 2021, Fossil ha visto rapidamente diminuire la sua rilevanza a favore di attori come Samsung e, successivamente, dell'orologio Pixel di Google.

L'ultimo modello di smartwatch di Fossil basato su Wear OS è stato il Fossil Gen 6 Wellness Edition, che ha ricevuto recensioni mediocri.

Gli sconti significativi sui rimanenti modelli Gen 6, e le voci circolanti tra i dipendenti dei negozi Fossil che annunciavano la fine della produzione di nuovi smartwatch, si sono rivelati premonitrici della conferma ufficiale da parte dell'azienda.

In una dichiarazione a The Verge, Fossil ha spiegato che la decisione di abbandonare il settore degli smartwatch è stata guidata dalla notevole evoluzione del panorama di tali dispositivi negli ultimi anni.

La società ha dichiarato di voler orientare diversamente le proprie risorse per sostenere i suoi principali punti di forza e segmenti di business, focalizzandosi sulla progettazione, e distribuzionem di orologi tradizionali, gioielli e articoli in pelle, sia sotto i propri brand che con quelli concessi in licenza.

Fossil ha assicurato che continuerà a fornire supporto per i suoi smartwatch esistenti "per i prossimi anni". L'azienda aveva lanciato l'aggiornamento Wear OS 3.5 alla fine dell'anno scorso, nonostante fosse affetto da diversi bug. Le offerte di Wear OS di Fossil Group si estendevano attraverso vari brand, tra cui Fossil, Citizen, Skagen, Diesel, Michael Kors, Kate Spade e altri.