Galaxy A70 e Galaxy A80 ufficiali: Samsung introduce la fotocamera rotante

Samsung Galaxy A80 è caratterizzato da una fotocamera posteriore a scomparsa e rotante per scattare selfie. Presentato anche il Galaxy A70. In Italia, rispettivamente a 679 euro e 419 euro.

Nella giornata di oggi, Samsung ha lanciato i nuovi membri della gamma Galaxy A per la fascia medio-bassa del mercato. Nel complesso, parliamo di ben 6 smartphone con i quali l’azienda sudcoreana intende dominare quel segmento di mercato affollato e dominato dai marchi cinesi. In questo articolo, ci occupiamo di quelli che dovrebbero essere i top di gamma della serie: Galaxy A70 e Galaxy A80.

Il più interessante dei due è certamente il Galaxy A80 con il suo particolare comparto fotografico composto da un sensore principale da 48MP (f/2.0) accoppiato a un secondo ultra-wide da 8MP (f/2.2) e un terzo sensore TOF. Frontalmente, invece, non troviamo nessun sensore fotografico poiché la fotocamera posteriore viene utilizzata anche per scattare i selfie in quanto non solo è a scomparsa ma è anche rotante. Un sistema innovativo ma che comunque dovrà essere valutato nel tempo.

Galaxy A80

Sulla parte anteriore, dunque, è presente un ampio pannello SuperAMOLED da 6,7 pollici che – grazie alla soluzione fotografica – non è interrotto né da fori né da tacche. Il display integra, inoltre, il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. A muovere tutto c’è un processore octa-core da 2,2 GHz accoppiato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna senza possibilità di espansione. Sotto la scocca, una batteria da 3700 mAh con Super Fast Charging a 25W.

Galaxy A70, invece, ha un design più classico. Infatti, monta lo stesso display di Galaxy A80 ma è presente un discreto notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32MP (f/2.0). La parte posteriore, invece, è occupata da un sistema di tripla fotocamera con sensori da 32MP + 8MP + 5MP. In questo, abbiamo 6GB di RAM e la memoria interna di 128GB è espandibile tramite microSD fino a 512GB. La batteria è più capiente: 4500 mAH.

Galaxy A70

In entrambi i casi, la piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie con personalizzazione dell’interfaccia grafica One UI. Samsung Galaxy A70 sarà disponibile a partire da fine aprile a 419 euro in quattro colorazioni: Black, Blue, White e Coral. Mentre, Samsung Galaxy A80 arriverà più tardi – nel mese di giugno – al prezzo consigliato di 679 euro nelle varianti cromatiche Phantom Black, Angel Gold e Ghost White.