Galaxy M, anche Samsung cede al fascino del notch

La serie Galaxy M di Samsung è pronta al lancio ufficiale in India. A comunicarlo è proprio il sito ufficiale di Samsung che indica il 28 gennaio come data di rilascio della nuova linea di smartphone. Non vi sono informazioni dettagliate sui singoli modelli, trapelano invece alcuni particolari su quelle che sono le feature più interessanti tra cui la conferma di una caratteristica estetica: l’Infinity display con notch a goccia.

Le foto lasciano emergere altre caratteristiche come la doppia fotocamera e il sensore di impronte digitali posizionato nella back-cover dei dispositivi. Povere di particolari anche le informazioni riguardanti batteria, con alcuni modelli che secondo le indiscrezioni dovrebbero montarne una da 5000 mAh, e il processore, al momento un punto interrogativo.

In base alle informazioni e alle numerose indiscrezioni raccolte in questi mesi, Samsung dovrebbe proporre tre modelli entry-level (M10, M20 e M30) che dovrebbero debuttare, come già anticipato, sul mercato indiano per poi ampliare il proprio bacino d’utenza con la commercializzazione a livello globale. Samsung Galaxy M sarà disponibile in India esclusivamente attraverso Amazon.com ed il sito ufficiale di Samsung.

In un’intervista rilasciata a Reuters, il vice-presidente della sezione mobile di Samsung India, Asim Warsi, ha comunicato che il target di riferimento per questa nuova linea di smartphone saranno principalmente i “millenial”. L’obbiettivo economico del colosso coreano è quello di conquistare il mercato indiano con dispositivi dal prezzo budget, cercando di contrastare Xiaomi nel numero di unità vendute. Il prezzo degli smartphone dovrebbe aggirarsi da un minimo di 120 euro ad un massimo di 250.