Galaxy S21 FE ha delle caratteristiche che nemmeno S21 possiede

Galaxy S21 FE potrebbe segnare il ritorno dell’espansione di memoria tramite Micro SD negli smartphone flaghship. Per chi non lo sapesse, tutta la famiglia di smartphone Galaxy S21 attuale è priva di tale caratteristica.

Ebbene, la prova arriva da una certificazione che lo smartphone ha ricevuto in Cina. Tra le sue caratteristiche si può notare l’espansione con una micro SD.

Galaxy S21 FE era stato protagonista di una notizia all’inizio dello scorso mese in cui varie fonti ne avevano riportato il suo arrivo posticipato sul mercato per problemi concernenti la sicurezza del circuito energetico. Proprio la testata ETNews aveva affermato che era stata Samsung stessa a bloccarne l’iter produttivo in quanto gli ingegneri si erano accorti che gli standard qualitativi che si era prefissati non erano stati raggiunti.

Sammobile, oltre ad allegare il documento della certificazione, riporta che se l’espansione di memoria per Galaxy S21 FE sarà confermata ne sarà limitata la capacità a Micro SD da massimo 256 GB di memoria. E per il resto, cosa recita questo documento? Sicuramente un Galaxy S21 FE con una scheda tecnica di tutto rispetto, come ce la aspetteremmo dopo aver conosciuto il Galaxy S20 FE lo scorso anno.

Versioni da 128 GB e 256 GB con 8 GB di RAM. Per il SoC non abbiamo il nome del produttore ma ci aspettiamo lo Snapdragon 888 (un’altra diversità rispetto al fratello S21).

Nella parte posteriore una fotocamera dotata di 3 sensori (12 MP + 12 MP + 8 MP) con quello principale capace di effettuare un Zoom 3X ottico, ovvero senza perdita di dettaglio. Frontalmente un sensore fotografico da 32 MP.

Ma quando arriverà sul mercato? Al netto dei problemi che abbiamo riportato ci si aspetta un posticipo verso la fine dell’anno, andando ad escluderlo dall’evento unpacked organizzato per l’11 agosto 2021 nella quale vedranno la luce i nuovi pieghevoli.