Galaxy S21 Ultra e S Pen, c’è la conferma

Ebbene sì, Galaxy S21 Ultra avrà il supporto alla S Pen. Se le conferme arrivate fino ad ora non bastavano, ci ha pensato la FCC a fugare ogni dubbio. Tramite l’elenco dei test canonici, che servono a certificare l’immissione di un dispositivo elettronico sul mercato, è chiaramente riportato che il display è compatibile con l’utilizzo di un dispositivo Stylus con intervallo operativo di 0,53 – 0,6 MHz.

Questo apre sicuramenti nuovi scenari in quanto fa vacillare sempre più la prossima generazione di Galaxy Note 21 che, salvo cambi di rotta sempre più probabili, arriverà alla fine dell’anno. In questo modo la S Pen non sarà più esclusiva di una sola gamma, in quanto anche la nuova generazione di Galaxy Z Fold 3 a fine 2021 dovrebbe implementarla.

E’ molto probabile altresì che il Galaxy S21 Ultra sarà si compatibile con S Pen ma non avrà alcun alloggiamento nella quale conservarla. Servirà anche acquistarla a parte o, per lo meno, sarà compatibile con quella già presente nella famiglia di smartphone Galaxy Note.

L’FCC riporta anche altri dettagli come il codice prodotto (SM-G988B) e il fatto che lo smartphone (deduciamo anche gli altri due) possa ricaricare altri prodotti in maniera Wireless. Non solo smartphone ma anche auricolari Wireless compatibili. Inoltre la ricarica cablata sarà a oltre i 45 W.

Infine ricordiamo che i nuovi Galaxy S21 potrebbero essere presentati prima del solito con una finestra che si aprirebbe verso la metà di gennaio, il 14 per la precisione. Assieme a Galaxy S21 Ultra ci saranno Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 standard, tutti con l’Exynos 2100 o lo Snapdragon 888. Per la commercializzazione bisognerà attendere due settimane e per dotazione in scatola potrebbe esserci qualche sorpresa.