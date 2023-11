Galaxy S23 a soli 632€ grazie al NO IVA di Unieuro! (-22%)

Super offerta per il Black Friday NO IVA di Unieuro! Samsung Galaxy S23, in colorazione Phantom Black, è ora disponibile a soli 632,92€, rispetto al prezzo originale di 799€. Questo significa un sconto del 22%, che corrisponde al taglio dell'IVA che avverrà una volta inserito il prodotto a carrello!

Samsung Galaxy S23, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy S23 è consigliato a tutti coloro che amano fotografare con lo smartphone, e in particolare per chi ama scattare foto notturne. Grazie all'intelligenza artificiale migliorata di Nightography, infatti, le foto e i video con scarsa luminosità offriranno una nitidezza sorprendente. Inoltre, la capacità della batteria da 3.900 mAh e la presenza di una ricarica super-rapida rendono questo smartphone ideale per chi necessita di un dispositivo sempre operativo e pronto all'uso, tra cui gamers e amanti dello streaming di video.

Il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone Android potenziato da un processore Snapdragon 8 Gen 2, che assicura rapidità e reattività. Dispone di fotocamera grandangolare da 50 MP, tecnologia di Ottimizzazione Dettagli per una qualità ancora più nitida e possibilità di ingrandimento per ottenere ulteriori dettagli. Il display da 6.1 pollici é un Dynamic AMOLED 2X, con colori brillanti e profondità di dettaglio.

In conclusione, con l'offerta il Samsung Galaxy S23 scende a soli 632€ rispetto al prezzo originale di 799€, e si tratta di un'occasione da non perdere sia per la qualità del prodotto che per il risparmio offerto. Consigliamo l'acquisto a chi necessita di un dispositivo versatile, all'avanguardia e particolarmente efficace nelle riprese fotografiche, specialmente in condizioni di scarsa luminosità. Approfitta di questa offerta e porta la tua esperienza mobile a un nuovo livello con il Samsung Galaxy S23.

