State pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderate un modello top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra, uscito sul mercato da pochissimo e già scontato di oltre 550,00€ su eBay!

Lo smartphone, infatti, potrà essere vostro a soli 909,90€ invece di 1.479,99€ grazie a un doppio sconto: oltre a essere in ribasso di 470,00€, inserendo il coupon “MAGGIO23EDAYS” al momento del pagamento otterrete un’ulteriore riduzione del 15%. Insomma, arriverete a risparmiare ben 570,00€, che per un top di gamma uscito da poche settimane è una cifra davvero folle.

Considerando la qualità incredibile del Galaxy S23 Ultra, trovarlo a un prezzo così basso rappresenta un’occasione più unica che rara. Il nostro consiglio, quindi, è di approfittarne il prima possibile, giacché le scorte stanno andando a ruba!

Il punto forte dello smartphone è senza dubbio il processore Octa Core, il più potente mai montato su un modello della serie Samsung Galaxy. Dal multitasking tra le varie app al gaming, riuscirete a svolgere qualsiasi attività alla massima velocità, il tutto senza prosciugare la batteria. Questa, infatti, è stata ottimizzata al massimo per durare anche più di una giornata intera, persino con un utilizzo costante e sotto sforzo.

Vi è poi l’incredibile comparto fotografico a 4 obiettivi, grazie al quale riuscirete a scattare immagini da 200MPX e registrare video in risoluzioni altissime come dei veri professionisti. A prescindere dalle condizioni di luce in cui vi troverete, i vostri scatti saranno ultra nitidi, nonché ricchi di contrasti e colori accesi.

Infine, la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla S Pen inclusa nella confezione, ovvero una penna comodissima con cui potrete prendere appunti, disegnare e navigare nelle varie schermate del Galaxy S23 Ultra con estrema fluidità. Insomma, stiamo parlando di uno smartphone veramente magnifico, e se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Samsung Galaxy S23 Ultra. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

NB: Vi ricordiamo di utilizzare il coupon MAGGIO23EDAYS per ottenere lo sconto del 25% sul Galaxy S23 Ultra

