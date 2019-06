Smartphone: guida all’acquisto

Il mercato degli smartphone è estremamente variegato. Gli store online offrono una miriade di soluzioni, tra le quali però risulta spesso difficile riuscire a muoversi. Attraverso questa guida vi accompagneremo nella scelta, utilizzando il parametro del rapporto qualità/prezzo come ago della bilancia per selezionare i prodotti. Questo approccio vi aiuterà ad acquistare lo smartphone migliore in relazione al budget che avrete a disposizione.

I criteri di selezione

Al fine di poter andare incontro alle esigenze di tutti, abbiamo individuato nove fasce di prezzo per gli smartphone basati su sistema operativo Android:

il migliore fino a 100 euro

il migliore tra 100 e 150 euro

il migliore tra 150 e 200 euro

il migliore tra 200 e 250 euro

il migliore tra 250 e 300 euro

il migliore tra 300 e 400 euro

il migliore tra 400 e 500 euro

il migliore tra 500 e 600 euro

il migliore oltre i 600 euro

Per ogni fascia viene selezionato un modello principale – che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione – e un’alternativa, così da offrirvi una più ampia scelta. Alle nove opzioni relative ad Android, aggiungiamo altre due specifiche per iOS: il migliore di casa Apple e iOS in formato compatto.

La logica di considerare a parte il sistema operativo dell’azienda di Cupertino risiede nelle peculiarità degli iPhone che, al di là dei gusti soggettivi, offrono un’esperienza che, di fatto, è differente rispetto a quella Android, spesso abbracciando anche un target differente di utenza. In più, le cifre richieste da Apple di fatto fuoriescono dal concetto, in senso stretto, del rapporto qualità/prezzo.

Una volta individuate queste macro categorie, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari degli smartphone per la selezione. Buona parte dei modelli presenti sul mercato sono stati protagonisti delle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia. Ovviamente, a prescindere da questo aspetto, ci sono alcuni ambiti che prendiamo sempre in considerazione: processore, quantità di RAM, risoluzione e tipologia di schermo, comparto fotografico, batteria.

Aggiornata al 04/06/2019

Il 2019 è ormai entrato nel vivo, con i modelli presentati al Mobile World Congress ormai giunti sul mercato e una valanga di nuovi smartphone commercializzati negli ultimi due mesi. Le fasce di prezzo più basse sono inevitabilmente monopolizzate da Xiaomi, l’azienda che, più di tutte, è in grado di proporre dispositivi caratterizzate davvero da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Emblema di tutto questo è la new-entry Redmi Note 7, divenuto ormai un punto di riferimento al di sotto dei 200 euro.

Menzione a parte per il OnePlus 7 Pro, probabilmente il primo smartphone dell’azienda realmente in grado di giocarsela alla pari con i dispositivi premium. Non a caso, è il dispositivo più costoso mai realizzato dal brand, ma la qualità si percepisce tutta nell’utilizzo quotidiano. Insomma, un aggiornamento corposo della guida, che subirà certamente nuove modifiche nei prossimi mesi.