Galaxy S24 Ultra "impazzisce" se si utilizzano delle cover MagSafe

L'ultima serie di smartphone top di gamma di Samsung ha omesso il supporto per il nuovo standard di ricarica wireless Qi2, deludendo gli utenti che avrebbero voluto abbracciare la rivoluzione magnetica. Mentre le custodie in stile MagSafe per smartphone non Apple guadagnano terreno, sembra che i possessori di Galaxy S24 Ultra possano incontrare dei problemi nell'utilizzo di questi popolari accessori, almeno con i primi prodotti arrivati sul mercato.

L'aumento di popolarità degli accessori magnetici, portati alla ribalta dalla tecnologia MagSafe di Apple, ha portato a un'impennata della domanda di custodie compatibili con Android che offrono funzionalità simili. Sebbene queste custodie promettano generalmente un'integrazione perfetta, è emerso un problema inaspettato riguardante la compatibilità del Galaxy S24 Ultra con le custodie ad aggancio magnetico.

Un video pubblicato su Twitter/X da Brandon Lee, il conduttore del canale YouTube This Is Tech Today, mostra il Galaxy S24 Ultra che presenta degli evidenti problemi quando viene collegato un accessorio a una custodia MagSafe. È sorprendente notare che il problema non deriva dalla custodia in sé, ma piuttosto dal collegamento di un accessorio, che provoca malfunzionamenti.

Il problema specifico riguarda la S Pen, lo strumento stilo di Samsung. Quando viene collegato un accessorio MagSafe, il display del Galaxy S24 Ultra non riesce a registrare con precisione gli input provenienti dallo stilo, creando un'esperienza d'uso frustrante. È interessante notare che questo problema non si manifestava con il Galaxy S23 Ultra quando si usavano le stesse custodie. Lee suggerisce che i produttori di custodie stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema, citando un dipendente di Moment che ha rivelato gli sforzi in corso per trovare una soluzione al fastidioso problema.

La causa precisa di questo inconveniente rimane incerta, anche se molto probabilmente si tratta di un'interferenza magnetica con il circuito che deve registrare la posizione del pennino. Si attende con ansia una pronta risoluzione, con la speranza che la prossima serie Galaxy S25 abbracci lo standard Qi2, integrando questa ricercata funzionalità direttamente nello smartphone. Fino ad allora, gli utenti dovranno essere cauti nell'optare per le custodie di tipo MagSafe, tenendo d'occhio i potenziali problemi e attendendo gli aggiornamenti dei produttori di custodie per garantire un'esperienza impeccabile con i loro Galaxy S24 Ultra.