Galaxy S25 Edge potrebbe costare parecchio

Nel panorama sempre più competitivo degli smartphone premium, Samsung si appresta a completare la sua gamma Galaxy S25 con un quarto modello che promette di seguire, e definire, i trend di design nel settore. Il Galaxy S25 Edge, atteso per i prossimi mesi, rappresenta la scommessa del colosso coreano sul ritorno degli smartphone ultra-sottili, in un momento in cui il mercato sembra nuovamente orientarsi verso dispositivi dal profilo estremamente ridotto. Secondo le ultime indiscrezioni, questo terminale si distinguerà per uno spessore di appena 5,84 millimetri, posizionandosi come il più sottile della nuova gamma, pur mantenendo caratteristiche tecniche di primo livello.

Sottile come una lama, leggero come una piuma

Il noto insider @UniverseIce ha recentemente condiviso dettagli sorprendenti sulle caratteristiche fisiche del Galaxy S25 Edge. Con un peso di soli 162 grammi (identico al modello standard S25) ma con uno spessore notevolmente inferiore (5,84 mm contro i 7,2 mm del modello base), Samsung sembra aver compiuto un significativo passo avanti nell'ingegneria dei materiali e nella miniaturizzazione dei componenti.

Questo risultato è ancora più impressionante considerando che il dispositivo dovrebbe mantenere la robustezza tipica della serie Galaxy, come confermato dalla stessa Samsung che ha sottolineato come la durabilità rimanga una priorità nonostante il profilo ultra-sottile. L'azienda sta chiaramente cercando di dimostrare che "sottile" non deve necessariamente significare "fragile".

Un prezzo premium per un dispositivo d'eccellenza

Chi sperava in un posizionamento di prezzo accessibile potrebbe rimanere deluso. Secondo le fonti, il Galaxy S25 Edge dovrebbe collocarsi nella stessa fascia di prezzo del Galaxy S25 Plus (che su Amazon costa 1.189€). Una cifra considerevole e che posizionerebbe questo smartphone nel segmento ultra-premium del mercato.

La strategia di Samsung appare chiara: offrire un dispositivo che si distingua per design e ingegneria, capace di attrarre chi cerca l'esclusività senza comprometterne le prestazioni. Un approccio che ricorda quello adottato da Apple con i suoi modelli Pro, ma con una maggiore enfasi sull'aspetto estetico e sulla portabilità.

Un display all'altezza delle aspettative

Le indiscrezioni non si fermano alle dimensioni fisiche. @UniverseIce ha pubblicato anche un render ufficiale che mostra le cornici del display del Galaxy S25 Edge. Queste sarebbero delle stesse dimensioni di quelle presenti sul modello S25 Ultra, con uno schermo che misurerebbe 6,656 pollici da angolo ad angolo.

Ciò suggerisce che Samsung sia riuscita a massimizzare l'area del display pur mantenendo cornici estremamente sottili, offrendo un'esperienza visiva premium in un corpo incredibilmente snello. La tecnologia del display rappresenta da sempre uno dei punti di forza dell'azienda coreana, e questo nuovo modello non sembra fare eccezione.

La competizione si intensifica nel segmento ultra-sottile

Il Galaxy S25 Edge non sarà l'unico protagonista nel crescente mercato degli smartphone ultra-sottili. Il recente lancio del pieghevole Oppo Find N5, con uno spessore di appena 4,21 mm quando aperto, dimostra come i produttori cinesi stiano spingendo ancora più in là i limiti del design. Anche Apple, secondo voci sempre più insistenti, starebbe preparando il suo ingresso in questo segmento con l'iPhone 17 Air.

Questa rinnovata attenzione verso dispositivi dal profilo ridotto segna un interessante ritorno alle origini. Dopo anni in cui l'attenzione si è concentrata su batterie più capienti, sistemi fotografici sempre più complessi e componenti sempre più potenti (tutti elementi che hanno contribuito ad aumentare lo spessore degli smartphone) assistiamo ora a una nuova sfida ingegneristica: integrare tecnologie avanzate in corpi sempre più sottili.

Potenza e prestazioni: il dilemma della sottigliezza

Se sul fronte del design le aspettative sono altissime, qualche dubbio emerge riguardo alle prestazioni. Il Galaxy S25 Edge dovrebbe montare lo stesso processore Snapdragon 8 Elite presente negli altri modelli della serie, affiancato da 12GB di RAM. Tuttavia, alcuni benchmark trapelati online mostrano risultati che alcuni definiscono "nella media", alimentando interrogativi sulla capacità di gestire il raffreddamento in uno chassis così sottile.

D'altra parte, Samsung non è nuova a queste sfide tecnologiche e ha probabilmente sviluppato soluzioni innovative per la dissipazione del calore. Sul fronte fotografico, le indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo sarà dotato di un comparto camere di livello elevato, nonostante i vincoli di spazio imposti dal design ultra-sottile.

Un dispositivo lungamente atteso

La storia del Galaxy S25 Edge inizia ben prima della sua presentazione ufficiale. Inizialmente si pensava che questo modello potesse chiamarsi Galaxy S25 Slim, ma Samsung ha optato per il nome "Edge", forse per richiamare i celebri modelli con display curvo che tanto successo hanno avuto in passato.

Il dispositivo è stato brevemente mostrato durante la presentazione della serie Galaxy S25 e nuovamente al Mobile World Congress 2025, ma finora nessuno al di fuori di Samsung ha potuto testarlo o anche solo toccarlo. Questa strategia di marketing ha certamente contribuito ad alimentare l'interesse e la curiosità degli appassionati.

Con un lancio previsto per i prossimi mesi, non resta che attendere per scoprire se il Galaxy S25 Edge saprà effettivamente ridefinire gli standard del settore, combinando un design straordinariamente sottile con prestazioni di alto livello e durabilità quotidiana.