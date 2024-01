Samsung Galaxy Watch6: STUPENDO e oggi costa 80€ in meno!

Gli smartwatch stanno sempre più entrando nella vita quotidiana di tantissime persone e molti di voi si saranno probabilmente interessti ad acquistarne uno. Se volete andare sul sicuro e avete uno smartphone Android non perdetevi quindi questa offerta su uno dei migliori smartwatch in circolazione, il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm in offerta su Amazon a soli 239,39€, grazie allo sconto del 25%!

Samsung Galaxy Watch6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Watch6 è il compagno ideale per chi desidera monitorare con precisione e facilità il proprio benessere quotidiano. Con funzioni avanzate di analisi del sonno, questo smartwatch è consigliato a chi punta a migliorare la qualità del proprio riposo, offrendo dettagli sulle diverse fasi del sonno quali la veglia, la fase REM e quella profonda. Oltre al sonno, il Galaxy Watch6 vi offre la possibilità di tenere sotto controllo la composizione corporea, grazie al sensore Samsung BioActive che vi aiuta a fissare obiettivi di fitness personalizzati.

Il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm è uno smartwatch che vi supporta nell'analisi del sonno, offrendo una panoramica delle varie fasi del riposo, e nel monitoraggio del benessere con il sensore Samsung BioActive per la misura della composizione corporea. Con una batteria dalla lunga durata e una connettività Bluetooth ottimale, è dotato di una ghiera Touch in alluminio color Gold. La nuova cornice, ora più sottile del 30%, ingrandisce il display del 20%, permettendo una visualizzazione ampliata. Il vetro in cristallo di zaffiro offre una resistenza ai graffi, rendendolo ideale per ogni avventura.

Approfittate subito dell'offerta esclusiva a solo €239,53 per il Samsung Galaxy Watch6. Con il suo display ampliato e la resistenza superiore, uniti a funzionalità avanzate per il benessere e il fitness, è lo smartwatch che vi accompagna nel quotidiano con stile e tecnologia.

