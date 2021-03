Galaxy Z Flip si aggiorna ancora, ecco le ultime novità!

Coninua i nostro trend di articoli relativi al mondo pieghevole. Dopo avervi raccontato di Good Lock, l’app indispensabile per la personalizzazione dei vostri pieghevoli Samsung, oggi torniamo a parlare del brand sud coreano per una news legata proprio a Z Flip. Scopriamo insieme infatti le ultime novità arrivate grazie all’ultimo update che a colpito lo smartphone a conghiglia realizzato da Samsung.

Samsung regina degli aggiornamenti

Ormai sappiamo bene come le gerarchie in ambito Android in relazione al tema update siano cambiate rispetto allo scenario di soltanto qualche anno fa. Da inseguitrice e quasi sempre ultima, Samsung è riuscita a comprendere il ruolo chiave del supporto software, diventando ad oggi una delle realtà più affidabili e veloci quando si va a parlare di update della line-up dispositivi.

Oggi il protagonista di questo nuovo aggiornamento software è proprio lo Z Flip, device tanto intrigante quanto secondo me incompreso, che non solo riceve le solite patch di sicurezza, ma implementa anche delle nuove feature tanto attese.

Quali novità per questo Z Flip?

Gli screenshot che potete recuperare poco sopra in articolo sono stati ricavati proprio dalla mia unità di Z Flip 5G (acquistata in Italia quindi con software locale no brand) e mettono in luce diversi aspetti interessanti. Fra i più meritevoli di attenzione vi segnalo tante implementazioni per il comparto fotocamera e display, insieme ad un costante processo di miglioria dell’ecosistema, con accessori bluetooth come cuffie e non solo che potranno ora essere comodamente condivisi fra device samsung appartenenti allo stesso account. Di seguito il changelog completo:

Calendario

– Potete estrarre la data e l’indirizzo dal titolo dell’evento e salvarlo automaticamente.

– Ricevete notifiche dai dispositivi SmartThings che hanno specifiche notifiche per gli eventi

Fotocamera

– Le prestazioni di Fotocamera sono state migliorate.

Schermo

– E’ stata aggiunta la funzione Protezione occhi. Se selezionato, la temperatura dello schermo si adatta automaticamente alle ore del giorno.

Associazione automatica dei Buds con altri dispositivi

– Permette di passare automaticamente a dispositivi Galaxy o tablet, con lo stesso account Samsung.

Promemoria

– Potete estrarre la data e l’indirizzo dal promemoria, salvarlo automaticamente annotando le informazioni più importanti.

Condivisione immagini

– Proteggete la vostra privacy deselezionando la condivisione delle informazioni sulla posizione delle foto prima di condividerle o di pubblicarle sui social media.

Social media

– Sincronizzate i collegamenti creati su dispositivi con lo stesso account Samsung

– L’utilizzo dei servizi di social media è stato semplificato. Condividete profili, foto, note, programmi e altro ancora con gli amici semplicemente accedendo al proprio Samsung account.

Editor foto

– La funzione Gomma È stata aggiunta a Labs nell’Editor foto.

– La funzione Cancella oggetti ti consente di cancellare gli elementi che non vuoi compaiano nella foto.

Non vi resta dunque che controllare l’esistenza della notifica di questo aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy Z Flip. Per farlo vi basterà recarvi nella vostra applicazione Impostazioni e poi scorrere in basso fino al menu Aggiornamenti software.