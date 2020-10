Galaxy Z Fold 3: Samsung pensa ad una cerniera illuminata!

Galaxy Z Fold 3 arriverà solo il prossimo anno, avrà la ormai classica ed indispensabile cerniera che abbiamo imparato a conoscere. Questa si fa carico del movimento del display quando si apre e si chiude il dispositivo.

Il prossimo foldable della società Sud Coreana potrebbe avere la possibilità di personalizzare la cerniera con una striscia Led RGB, in modo tale da rendere il prodotto ancora più personale con colori e combinazioni personalizzate.

Foto fornita da Letsgodigital

L’informazione arriva da un brevetto che è stato rivelato dall’OMPI e illustra l’esempio di un device pieghevole che possiede una striscia che include 6 Led che potranno poi essere anche personalizzati. Questa è posizionata lungo la cerniera ed è visibile solo quando lo smartphone è chiuso. Quando è aperto, il pannello pieghevole si distenderà e le parti mobili posteriori nasconderanno la striscia.

Samsung potrebbe far scegliere all’utente come utilizzare questa caratteristica: con una luce colorata statica fissa oppure con una combinazione di colori, oppure ancora come notifica personalizzata per determinate azioni e contatti.

I colleghi di Letsgodigital hanno creato un esempio di come potrebbe essere raffigurato il brevetto nella realtà. La striscia Led è evidente, in questo caso è stata immaginata includendo una versione a doppio colore e una a singolo, solo il nero.

Non è sicuramente una specifica che farà spostare l’ago della bilancia verso l’acquisto di un Galaxy Z Fold 3 ma così facendo si potrebbe rendere più sgargiante il design del prodotto, scegliendo i Led da utilizzare. Chiaramente nessuno vieterà, causa sobrietà, di lasciarla spenta.