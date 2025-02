Galaxy Z Fold7 e Flip7: le prime indiscrezioni non fanno gridare al miracolo

Un leak trapelato nelle ultime ore ha rivelato alcune specifiche tecniche dei prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, la cui presentazione è attesa nel mese di giugno, con la conseguente uscita sul mercato.

Queste informazioni, però, suggeriscono pochi cambiamenti sostanziali rispetto ai modelli precedenti, oltre a un ritorno al voler differenziare le performance dei due terminali.

Le novità hardware sembrano molto limitate rispetto alla generazione precedente.

Secondo le indiscrezioni, il Galaxy Z Fold7 monterà il chip Snapdragon 8 Elite con 7 core, leggermente meno potente rispetto all'analogo processore da 8 core presente nella serie Galaxy S25. Il dispositivo offrirà 12 GB di RAM e tagli di memoria interna da 256 GB, 512 GB e 1 TB, come da tradizione.

Il Galaxy Z Flip7, invece, pare verrà equipaggiato con un chip Exynos 2500 e sarà disponibile con 256 GB o 512 GB di storage. Entrambi i modelli manterrebbero quindi configurazioni di memoria simili ai predecessori, anche se non presenterebbero lo stesso processore.

Per quanto riguarda fotocamere e design, non è trapelata alcuna informazione ma se queste indiscrezioni si rivelassero sempre più ricorrenti nei prossimi mesi, potremmo assistere a modifiche minime, come già visto nella recente linea s25.

Nonostante la mancanza di dettagli sulla data di lancio ufficiale, è probabile che i nuovi pieghevoli Samsung vengano presentati nei mesi estivi, in linea con il tipico calendario di rilascio dell'azienda.

Le specifiche trapelate suggeriscono che Samsung punterà su affinamenti incrementali piuttosto che su rivoluzioni tecnologiche per la nuova generazione di pieghevoli. L'adozione di chip leggermente diversi tra i due modelli potrebbe consentire all'azienda di ottimizzare le prestazioni in base al form factor.

È importante sottolineare che queste informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente da Samsung. Ulteriori dettagli sui Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 emergeranno probabilmente nelle prossime settimane, man mano che ci si avvicina al periodo di lancio previsto.