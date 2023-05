State cercando uno smartwatch top di gamma pensato non solo per lo sport ma in in particolare modo per il nuoto? Il Garmin Swim 2 è il dispositivo perfetto per voi, soprattutto in questo momento in cui è in ribasso di ben 60€. Per poco, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 189,90€ invece di 249,99€!

Stiamo parlando di un’offerta che davvero non dovreste farvi scappare, tenendo presente che si tratta di uno dei brand più conosciuti in questo settore. Garmin, infatti, tra le varie innovazioni ha introdotto la navigazione GPS e la tecnologia wearable nel mondo dell’automotive, nautico, dell’aviazione e delle attività outdoor e sportive!

Il Garmin Swim 2 è il prodotto pensato appositamente per il nuoto in piscina e in acque libere, con autonomia di ben 7 giorni in modalità smartwatch, di 72 ore in modalità piscina e 13 ore in modalità GPS. Quest’ultimo, è proprio uno degli elementi più interessanti di questo dispositivo, in quanto vi permette di allenarvi al meglio e in totale sicurezza dal mare fino a laghi e fiumi.

Ovviamente, potrete tenere perfettamente traccia del vostro allenamento in acqua, in primis grazie alla Critical Swim Speed, che corrisponde approssimativamente alla vostra velocità di soglia anaerobica. Non meno importante, avrete la possibilità di personalizzare i vostri allenamenti con l’app Garmin Connect e sincronizzarli sull’orologio per avere avvisi in tempo reale durante la sessione.

Lo sportwatch, inoltre, mette a vostra disposizione numerose informazioni: traccia delle zone d’intensità, calorie bruciate, Training Effect aerobico e anaerobico e molto altro ancora per allenarvi al meglio. Oltre alle app specifiche per il nuoto , potrete sfruttare Swim 2 anche per la corsa, il ciclismo ed esercizi cardio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

