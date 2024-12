Gemini Deep Research è ora disponibile per tutti

Google ha esteso la disponibilità di Gemini Deep Research, che vi ricordiamo fa parte della suite Gemini Advanced che richiede una sottoscrizione mensile a pagamento, in più di 100 paesi, oltre che renderlo compatibile con tutte le lingue supportate dalla piattaforma.

L'annuncio è arrivato poco più di una settimana dopo il lancio iniziale della nuova funzionalità, precedentemente disponibile solo in inglese ed esclusivamente negli Stati uniti.

Deep Research crea dei report multi-pagina esportabili su Google Docs.

Gemini Deep Research sfrutta le capacità di Gemini 1.5 Pro di elaborare grandi quantità di informazioni per creare report completi su argomenti complessi. Il processo inizia con l'utente che fornisce un prompt semplice, sulla base del quale viene generato un piano di ricerca completamente personalizzabile.

Una volta che il piano di ricerca viene approvato dall'utente, Deep Research esegue una ricerca approfondita sul web per creare un report di diverse pagine che può essere, alla bisogna, esportato su Google Docs per consultarlo ogni volta che si vuole.

Come vi spiegavamo poc'anzi, per accedere a Deep Research è necessario avere una sottoscrizione attiva a Gemini Advanced, la quale, al costo di 21,99€ al mese, vi permette di sfruttare tutti gli strumenti della suite di Google, oltre che ottenere 2TB di spazio su Google Drive. Se non avete mai provato Gemini Advanced, però, potete sfruttare il mese di prova gratuita offerto da Google, in modo da testare Deep Research e comprendere se possa fare al caso vostro.

Questa espansione di Gemini Advanced rappresenta un significativo passo in avanti nella diffusione dell'intelligenza artificiale avanzata per la ricerca e l'analisi di informazioni complesse. La disponibilità in più lingue e paesi potrebbe garantire l'adozione di strumenti IA, per scopi professionali e accademici, a livello globale.

Nonostante i tempi di elaborazione possano richiedere alcuni minuti, la capacità di Gemini Deep Research di sintetizzare grandi volumi di dati in report strutturati offre un notevole valore aggiunto agli utenti che necessitano di analisi approfondite su temi specifici, fornendo alla IA di Google una funzione capace di distinguerla dalla conconrrenza.