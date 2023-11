Giocare a Fallout 3 e Oblivion su Android è possibile con questa nuova app

Nel mondo dei videogiochi, i confini tra le piattaforme continuano a sfumare e gli appassionati si spingono oltre i limiti di ciò che i loro dispositivi possono normalmente fare. Mentre l'emulazione dei giochi delle console vintage su un PC Windows è ormai diventato un gioco da ragazzi, sta emergendo una nuova tendenza: giocare ai vecchi giochi per PC sui dispositivi Android.

Tradizionalmente, emulare giochi per PC su Android è sempre stata un'impresa complessa, ma i recenti progressi l'hanno resa più accessibile che mai. Grazie a strumenti come Box86, Box64 e Wine, l'emulazione su sistemi Linux con CPU basata su ARM ha raggiunto nuove vette. Winlator è un'applicazione che cambia le carte in tavola e porta il mondo di Windows e dei giochi per PC agli utenti Android sfruttando proprio tali strumenti.

L'ultima versione, Winlator 3.0, segna un significativo passo avanti in questo panorama in evoluzione. L'aggiornamento introduce un'opzione di risoluzione del display personalizzabile, controlli migliorati, audio migliorato e diverse altre modifiche. Ora, godersi classici come Fallout 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Mass Effect 2 e Deus Ex Human Revolution sul proprio dispositivo Android è semplice come pochi tap.

Ciò che distingue Winlator è la perfetta integrazione di strumenti esistenti e applicazioni di terze parti per creare un'esperienza di facile utilizzo. Il processo di installazione è semplice, con i file APK e OBB disponibili per il download su GitHub. Una volta installati, gli utenti potranno scavare nei loro archivi di gioco per PC e rivivere i giorni di gloria dei titoli dell'era Xbox 360 e PlayStation 3.

Per chi è pronto a lanciarsi in questa avventura di gioco, ecco una rapida guida:

Scaricate e installate l'APK di Winlator 3.0 scaricato da GitHub sul vostro dispositivo Android

di Winlator 3.0 scaricato da GitHub sul vostro dispositivo Android Scaricate il file OBB e posizionatelo nella cartella /storage/emulated/0/Android/obb/com.winlator

e posizionatelo nella cartella /storage/emulated/0/Android/obb/com.winlator Lanciate l'app e lasciate che il processo di installazione faccia la sua magia

Una volta avviata l'applicazione dovrete creare un cosiddetto "container", in pratica una macchina virtuale. Una volta selezionate le impostazioni desiderate e che più si adattano al vostro smartphone o tablet, sarete pronti ad avviare il sistema!

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Winlator 3.0 offre una soluzione conveniente per i giocatori in movimento. Invece di portarsi dietro un ingombrante computer fisso o portatile, basterà un tablet per godersi i titoli per PC preferiti.