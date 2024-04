Gli accessori FineWoven sono un fallimento, Apple ferma la produzione

Le custodie sono un elemento fondamentale per proteggere il nostro prezioso dispositivo dagli urti e dai graffi. Tuttavia, non tutte le custodie sono create allo stesso modo, e le custodie FineWoven di Apple sono un esempio (che in ogni caso, vennero criticate sin dall'inizio).

Recentemente, il leaker "X" Koustami ha twittato che Apple ha interrotto la produzione delle custodie FineWoven per iPhone e dei cinturini per Apple Watch a causa della loro scarsa durabilità. Questo annuncio ha sollevato diverse domande sulla qualità dei prodotti Apple e sull'efficacia delle loro custodie.

Per molti utenti, la notizia non è stata particolarmente sorprendente. Numerosi consumatori avevano già segnalato problemi con le custodie FineWoven, notando come diventassero sporche e usurassero rapidamente nonostante il prezzo relativamente elevato. La qualità del materiale e la mancanza di una protezione adeguata sembravano essere le principali critiche rivolte a queste custodie.

Nonostante le critiche, alcune persone avevano comunque apprezzato il design elegante e sottile delle custodie FineWoven. Tuttavia, il loro aspetto e la loro sensazione dopo un breve periodo di utilizzo non erano all'altezza degli standard di qualità generalmente associati ai prodotti Apple.

Con l'annuncio che Apple potrebbe esplorare nuovi materiali non in pelle per le custodie future, molti utenti potrebbero essere curiosi di scoprire quali alternative verranno proposte. Certo, per chi ha speso soldi per le custodie FineWoven non sarà propriamente felice.

Nel frattempo, alcune persone hanno optato per utilizzare i loro dispositivi senza custodia, come dimostra l'esperienza di un utente che ha rimosso la custodia dal suo iPhone 15 Pro Max e ha continuato a usarlo senza problemi, nonostante alcune cadute minori. Questo solleva ulteriori domande sulla necessità di custodie costose se i dispositivi possono rimanere in buone condizioni senza di esse.