Apple è sicuramente una delle aziende al mondo che più dà importanza alla comunicazione e che meno si espone nel dichiarare pubblicamente le aziende con cui collabora per assemblare i propri prodotti. Questa volta, però, ad esporsi è direttamente Tim Cook, CEO di Apple, con un tweet tramite il suo profilo ufficiale dove dichiara che gli iPhone utilizzano sensori fotografici di Sony.

Fonte: Tim Cook su Twitter

Nel tweet appare anche una foto di Tim Cook in visita ad un laboratorio Sony a Kumamoto in Giappone e lo stesso afferma:

“Collaboriamo con Sony da oltre un decennio per creare i sensori per le fotocamere leader a livello mondiale sugli iPhone. Grazie a Ken e a tutti i membri del team per avermi mostrato oggi questa struttura all’avanguardia“.

Come vi abbiamo già anticipato, Apple tiene in segreto le specifiche dei componenti hardware che costituiscono gli iPhone, quindi una notizia del genere, ovvero che Sony fornisce ad Apple la componentistica fotografica da oltre un decennio, può essere considerata abbastanza clamorosa. Giusto per farvi un esempio, il sito ufficiale di Apple nelle specifiche tecniche dei suoi dispositivi indica solo i dettagli principali delle fotocamere come megapixel, apertura focale, zoom, etc. mentre il produttore del sensore non viene menzionato.

Tuttavia, nel corso degli anni numerose voci hanno indicato come Apple utilizzasse dei sensori fotografici Sony, rilevati anche tramite i famosi smontaggi di iFixit. D’altronde si sa, Sony è leader indiscusso in questo settore, detenendo il 44% delle quote di mercato dei sensori CMOS. Per darvi l’idea, Samsung, che è la seconda del mercato, detiene una quota di mercato del 18,5%, nemmeno la metà.

Questa notizia ci fa anche supporre che la collaborazione tra Apple e Sony è molto solida e potrà continuare in futuro. La visita di Tim Cook può anche farci “fantasticare” sullo stato dei lavori per dotare i prossimi iPhone 15 con nuovi sensori migliori di quelli attuali. Infatti, si vocifera che Sony abbia sviluppato un nuovo sensore in grado di catturare più luce e ridurre sia la sovraesposizione che la sottoesposizione, diciamo vero unico punto debole della fotografia sugli smartphone. Questa tecnologia dovrebbe essere pronta già sui prossimi iPhone 15.