Gli italiani sognano di avere un singolo dispositivo elettronico da portare con sé

In un mondo sempre più connesso, i professionisti si trovano spesso a dover gestire una moltitudine di dispositivi tecnologici, con un impatto non indifferente sulla loro salute fisica. HONOR, in occasione del lancio del suo nuovo smartphone pieghevole HONOR Magic V3, ha commissionato una ricerca che evidenzia come il peso di laptop, tablet e smartphone possa causare dolori e fastidi, in particolare alle spalle.

Lo studio rivela che il 28% dei professionisti italiani porta con sé quotidianamente dai 3 ai 4 dispositivi tecnologici, con il 29% che lamenta dolori alle spalle e il 18% una sensazione di spossatezza generale. Per affrontare questo problema, HONOR ha collaborato con la Dr.ssa Rebekah Jade Lawrence, esperta di yoga e benessere, per fornire consigli pratici su come alleviare i fastidi causati dal trasporto di dispositivi tecnologici.

“I disturbi muscoloscheletrici sono tra i motivi più comuni per i quali le persone consultano il medico”, ha commentato la Dr.ssa Lawrence. “Infatti, la combinazione di abitudini sedentarie e lo stress determinato da un'ergonomia inadeguata, può portare a un disagio fisico cronico. I dati riflettono come la scarsa ergonomia delle borse, combinata con il peso dei dispositivi, possa portare a notevoli disagi. È importantissimo individuare soluzioni ergonomiche, come può esserlo un dispositivo 3-in-1, in grado di essere utilizzato come smartphone, tablet o laptop!”.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Proprio in quest'ottica si inserisce HONOR Magic V3, lo smartphone pieghevole più sottile sul mercato, progettato per offrire un'esperienza d'uso completa e versatile. Grazie al suo design innovativo, Magic V3 può essere utilizzato come un normale smartphone per le attività quotidiane, aperto come un tablet per la lettura e la navigazione web, o addirittura collegato a una tastiera e un mouse per trasformarsi in un vero e proprio laptop.

“Abbiamo coniato un termine per descrivere l'impatto che la tecnologia può avere sulla nostra postura: tech torsion. Con l'aumento del numero di giornate di lavoro in ufficio, i lavoratori sono costretti a portare con sé i propri effetti personali più di quanto siano abituati a fare”, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di HONOR Europe. “Questo può avere un impatto sul nostro corpo, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. HONOR Magic V3 non solo ha un ottimo design, ma la sua funzionalità all-in-one può contribuire a ridurre i potenziali effetti a lungo termine sulla salute dei nostri clienti dovuti al trasporto di tecnologia in eccesso”.

HONOR e la Dr.ssa Lawrence hanno stilato una serie di consigli per migliorare la vita quotidiana dei pendolari:

Ridurre al minimo il contenuto della borsa: considerare l'utilizzo di dispositivi 3-in-1 come HONOR Magic V3 per sostituire il peso di più device.

considerare l'utilizzo di dispositivi 3-in-1 come HONOR Magic V3 per sostituire il peso di più device. Utilizzare zaini ergonomici: preferire zaini con cinghie larghe e imbottite o con le rotelle per distribuire il peso in modo uniforme.

preferire zaini con cinghie larghe e imbottite o con le rotelle per distribuire il peso in modo uniforme. Evitare borse a tracolla e tote bag: queste borse tendono a concentrare il peso su un solo lato del corpo, causando squilibri posturali.

queste borse tendono a concentrare il peso su un solo lato del corpo, causando squilibri posturali. Alternare il lato su cui si porta la borsa: se si utilizza una borsa a tracolla, è importante alternarne il lato per evitare di sovraccaricare una sola spalla.

se si utilizza una borsa a tracolla, è importante alternarne il lato per evitare di sovraccaricare una sola spalla. Regolare le bretelle: assicurarsi che la borsa sia vicino al corpo e all'altezza appropriata per evitare tensioni muscolari.

assicurarsi che la borsa sia vicino al corpo e all'altezza appropriata per evitare tensioni muscolari. Fare delle pause: durante i lunghi tragitti, è importante fare delle pause per sgranchirsi le gambe e rilassare i muscoli.

HONOR Magic V3 si presenta come una soluzione innovativa per i professionisti che desiderano coniugare produttività e benessere. Grazie alla sua versatilità e al suo design ergonomico, questo smartphone pieghevole può contribuire a ridurre l'affaticamento e migliorare la qualità della vita dei pendolari.