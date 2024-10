Honor Magic V3 è a prova di tifoso (e di birra!)

In occasione dell'attesissima partita di calcio tra Barcellona e Bayern Monaco, Honor ha sorpreso i tifosi con un'iniziativa davvero insolita: ha trasformato il Sonora Sports Bar di Barcellona in un'area protetta da pluriball, un materiale utilizzato per imballaggi protettivi.

Ma cosa si cela dietro questa curiosa trovata? Honor ha condotto uno studio che ha rivelato come gli smartphone siano spesso vittime dell'entusiasmo dei tifosi durante le partite di calcio. Sembra infatti che oltre la metà dei tifosi italiani si lasci trasportare dalla foga del momento, rischiando di danneggiare irreparabilmente il proprio dispositivo.

E quale luogo migliore di un bar per seguire una partita? I bar sono da sempre il punto di ritrovo per gli appassionati di sport, ma l'atmosfera festosa può talvolta trasformarsi in caos, mettendo a rischio l'incolumità degli smartphone. Durante le partite, infatti, questi dispositivi sono costantemente utilizzati per scambiare messaggi con amici e familiari, aumentando così le probabilità di incidenti.

Honor ha quindi deciso di intervenire, creando un'area "MAGIC V3IP" all'interno del Sonora Sports Bar, dove i tifosi hanno potuto mettere alla prova la resistenza del nuovo Honor Magic V3 (qui lo trovate su Amazon). Questo smartphone pieghevole, grazie alle sue caratteristiche innovative, è in grado di resistere agli urti e alle cadute, anche durante i festeggiamenti più scatenati, oltre ad essere certificato per la resistenza contro l'ingresso di liquidi.

“Nonostante questi piccoli incidenti, sembra che i tifosi pensino che alla fine ne valga sempre la pena, basta vedere la propria squadra segnare un gol. Siamo in grado di aiutare gli appassionati di calcio a godersi i match, mantenendo i loro telefoni al sicuro”, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di Honor Europe. “Honor Magic V3 combina una durata eccezionale con una sottigliezza e una leggerezza impressionanti e, grazie al display pieghevole, è il dispositivo definitivo che sostituisce il telefono, il tablet e il laptop. Il gioco è fatto!”.

Il segreto della resistenza di Honor Magic V3? Le fibre di grado aerospaziale, che aumentano la resistenza agli urti fino a 40 volte, e la cerniera Super Steel di seconda generazione. Con queste caratteristiche, Honor Magic V3 è pronto a resistere a tutti i 90 minuti di una partita, anche la più emozionante.