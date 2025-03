La serie Honor Magic non avrà più nulla da invidiare a Samsung e Google, 7 anni di aggiornamenti garantiti

La corsa al supporto software a lungo termine per gli smartphone si intensifica con un nuovo protagonista. Dopo l'annuncio di Qualcomm riguardante l'estensione del supporto software a otto anni per i suoi chip Snapdragon 8 e 7, Honor ha risposto con una mossa altrettanto ambiziosa. Il produttore cinese ha infatti rivelato che tutti i dispositivi della serie Magic riceveranno aggiornamenti Android e patch di sicurezza per sette anni, posizionandosi così tra i produttori più generosi in termini di longevità software nel panorama mobile globale.

La nuova politica di Honor rappresenta un cambiamento radicale rispetto agli standard del settore. Sebbene l'azienda non abbia specificato con assoluta chiarezza se si tratti di sette versioni principali di Android per ogni dispositivo, la promessa garantisce comunque un minimo di sei major upgrade, un numero notevolmente superiore alla media del mercato attuale.

Questa estensione del supporto software si inserisce all'interno del nuovo "Alpha Plan" di Honor, una strategia aziendale che mette al centro l'intelligenza artificiale orientata all'utente. Secondo la visione dell'azienda, gli utenti dei dispositivi Magic potranno beneficiare di funzionalità AI innovative e all'avanguardia per un periodo significativamente più lungo rispetto alla norma industriale di 3-5 anni.

La longevità digitale diventa il nuovo campo di battaglia tra i produttori di smartphone

Non è solo una questione di prestazioni tecniche. Honor sfrutta questa iniziativa anche sul fronte della sostenibilità ambientale, sottolineando come un supporto prolungato possa incentivare gli utenti a mantenere i propri dispositivi più a lungo, riducendo così i rifiuti elettronici. L'azienda si allinea esplicitamente alle normative europee sull'economia circolare e l'ecodesign.

Questa mossa arriva in un momento cruciale per il settore mobile, con i principali produttori che stanno progressivamente allungando i tempi di supporto software. Samsung e Google hanno recentemente esteso le loro politiche a sette anni, mentre Apple ha storicamente fornito aggiornamenti per periodi significativamente più lunghi rispetto ai concorrenti Android.

L'annuncio di Honor segna un'ulteriore evoluzione nel modo in cui i produttori competono sul mercato. Se in passato la battaglia si combatteva principalmente su specifiche hardware e funzionalità esclusive, oggi la durata del supporto software diventa un elemento differenziante fondamentale nelle scelte d'acquisto dei consumatori.

Con questa iniziativa, Honor si posiziona chiaramente nel segmento premium del mercato, sfidando direttamente i giganti del settore come Apple, Samsung e Google. Gli utenti della serie Magic potranno ora considerare i loro dispositivi come investimenti a lungo termine, piuttosto che prodotti destinati a una rapida obsolescenza programmata.