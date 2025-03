Gli occhiali smart di Samsung arriveranno già entro fine 2025?

Nel settore della tecnologia indossabile si profila una nuova competizione che potrebbe rivoluzionare il mercato entro la fine dell'anno. Samsung sta ultimando lo sviluppo di un paio di occhiali smart che potrebbero rappresentare la prima seria alternativa ai Ray-Ban Meta Smart Glasses. Il progetto, noto internamente con il nome in codice "Haean", si trova nelle fasi finali di definizione delle caratteristiche tecniche e del design, con l'obiettivo di un lancio entro il 2025, secondo quanto riportato dal media sudcoreano ET News.

La sfida principale affrontata dai progettisti Samsung riguarda l'ergonomia: creare un dispositivo che si adatti perfettamente a forme e strutture facciali diverse rappresenta una priorità assoluta. Questa attenzione al comfort risponde a una delle critiche più frequenti mosse ai dispositivi indossabili, spesso poco versatili in termini di vestibilità. Per semplificare l'interazione con gli occhiali, il team di sviluppo sta implementando un sistema di controllo gestuale che ridurrà significativamente la necessità di pulsanti fisici sul dispositivo.

Project Haean si inserisce in una strategia più ampia di Samsung nel campo della realtà aumentata. Parallelamente agli smart glasses, l'azienda sta infatti collaborando con Google allo sviluppo di un visore XR (realtà estesa) basato su Android, denominato Project Moohan, di cui sono già state condivise diverse informazioni ufficiali.

Dopo alcuni tentativi fallimentari nel settore, come i Google Glass che non riuscirono a conquistare il mercato di massa, gli occhiali intelligenti sembrano finalmente pronti per una diffusione più ampia. I Ray-Ban Meta, frutto della collaborazione tra il colosso dei social media e il marchio di occhialeria, hanno dimostrato che esiste un pubblico interessato a questo tipo di dispositivi, purché esteticamente gradevoli e dotati di funzionalità utili.

Le voci su un possibile ingresso di Samsung in questo segmento circolano da anni. Già nel 2023 l'azienda aveva registrato il marchio "Samsung Glasses", suggerendo un interesse concreto per questa tecnologia. Secondo le indiscrezioni, il nuovo dispositivo sarà probabilmente alimentato da un chip Qualcomm e includerà una fotocamera integrata, mantenendo al contempo un prezzo competitivo per favorirne l'adozione di massa.

Inizialmente si pensava che gli occhiali smart di Samsung potessero essere presentati in concomitanza con il Galaxy S25 durante l'evento Unpacked di gennaio, ma così non è stato. Tuttavia, le fonti sudcoreane confermano che il lancio dovrebbe avvenire entro la fine del 2025, possibilmente insieme al visore XR sviluppato in collaborazione con Google.

Il mercato della realtà aumentata indossabile sta vivendo una fase di trasformazione significativa. Dopo anni di sperimentazioni e prodotti di nicchia, sembra che i tempi siano maturi per dispositivi più raffinati e orientati al consumatore medio. Samsung, con la sua esperienza nel campo degli indossabili e la capacità produttiva su larga scala, potrebbe avere tutte le carte in regola per ridefinire gli standard di questo segmento.

L'azienda coreana punta anche su un elemento fondamentale: l'integrazione con l'ecosistema di dispositivi Galaxy già esistente. Questa sinergia potrebbe offrire un vantaggio competitivo rispetto ad altri produttori, permettendo interazioni fluide tra smartphone, smartwatch e i nuovi occhiali intelligenti.

L'interesse crescente verso la realtà aumentata portatile non sorprende gli analisti. Questi dispositivi offrono un compromesso interessante tra l'immersività dei visori VR e la praticità degli smartphone, proiettando informazioni direttamente nel campo visivo dell'utente senza isolarlo completamente dall'ambiente circostante.